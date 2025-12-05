Hồi kết cho Salah tại Liverpool

Liverpool sẵn sàng lắng nghe các đề nghị phù hợp dành cho Mohamed Salah ngay trong tháng 1 tới, động thái cho thấy cầu thủ người Ai Cập không còn tương lai tại Anfield.

Salah mất suất đá chính dưới thời HLV Arne Slot.

Tương lai của Mohamed Salah tại Liverpool đang trở thành chủ đề được bàn tán sôi nổi, trong bối cảnh ngôi sao người Ai Cập bất ngờ mất suất đá chính dưới thời HLV Arne Slot. Cựu cầu thủ tuyển Anh, Jamie Redknapp, nhận định mối quan hệ giữa Salah và Liverpool chạm đến “điểm không thể cứu vãn”.

Phát biểu trên Sky Sports, Redknapp nói: “Tôi nghĩ mối quan hệ này chạm đến điểm vỡ. Liverpool rất không hài lòng về phong độ của Salah. Tôi sẽ rất ngạc nhiên nếu cậu ấy ở lại đến hết hợp đồng hiện tại, kéo dài đến năm 2027".

Thậm chí, Redknapp tin rằng ngôi sao người Ai Cập hoàn toàn có thể rời đi ngay trong kỳ chuyển nhượng tháng 1 sắp tới. Nhận định này cũng trùng khớp với tiết lộ của The Times, khi tờ báo này tin rằng Liverpool sẵn sàng lắng nghe các đề nghị phù hợp dành cho Salah ngay trong tháng 1.

Điểm đến tiềm năng nhất của Salah vẫn là giải Saudi Pro League. Ngôi sao 33 tuổi từng là mục tiêu hàng đầu của Al Ittihad vào tháng 9/2023, khi CLB Saudi Arabia gửi đề nghị trị giá 150 triệu bảng nhưng bị từ chối. Mùa hè năm ngoái, Salah cũng từng đàm phán khả năng sang Saudi Arabia theo dạng tự do trước khi quyết định gia hạn hợp đồng với Liverpool đến năm 2027.

Salah không ra sân phút nào trong chiến thắng trước West Ham và tiếp tục ngồi dự bị ở trận hòa 1-1 với Sunderland. Đây là lần đầu tiên trong sự nghiệp tại Anfield, ngôi sao người Ai Cập không đá chính 2 vòng liên tiếp ở Premier League.

