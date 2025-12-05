Keane chỉ trích MU thậm tệ

Rạng sáng 5/12, MU dẫn trước nhưng để West Ham cầm hòa 1-1 trên sân nhà ở vòng 14 Premier League.

MU bế tắc trên sân nhà.

Cựu đội trưởng Roy Keane đưa ra những nhận xét cực kỳ nghiêm khắc về màn trình diễn của Manchester United trong trận hòa 1-1 trước West Ham ở vòng 14 Premier League.

Phát biểu trên sóng Sky Sports sau trận đấu tại sân Old Trafford, Keane không giấu nổi sự thất vọng: “Manchester United đối đầu với một đội nằm trong nhóm cuối bảng, West Ham có lẽ đang rất thiếu tự tin, và Manchester United dẫn trước 1-0. Thế nhưng họ lại tự giảm nhịp độ rồi phải trả giá".

Keane chỉ ra rằng hai trận sân nhà gần nhất, Manchester United chỉ ghi được đúng một bàn thắng: "Mỗi lần xem họ thi đấu, tôi đều cảm thấy thất vọng. MU thiếu sự sắc bén, thiếu sự quyết liệt cần thiết để kết thúc trận đấu".

Nếu giành chiến thắng trận này, MU sẽ vươn lên vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng. Nhưng cựu tiền vệ MU cho rằng chất lượng thi đấu của đội bóng cũ trong ba, bốn trận gần đây rất tệ, thực sự nghèo nàn. Họ dường như sợ hãi việc phải hoàn thành nhiệm vụ, thậm chí sợ cả việc lên vị trí thứ 5, chứ không phải ngôi đầu bảng.

Với việc chỉ giành được một điểm trước West Ham, đội bóng đang vật lộn ở khu vực cầm đèn đỏ, Manchester United bỏ lỡ cơ hội rút ngắn khoảng cách với top 4.

Hiện tại, thầy trò HLV Ruben Amorim đang đứng thứ 8 trên bảng xếp hạng với 22 điểm sau 14 trận.