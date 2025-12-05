MU tự khiến mình trả giá

Một lần nữa MU không thể bảo toàn lợi thế dẫn bàn, để lộ hạn chế trong khâu kiểm soát trận đấu và sự mong manh ở giai đoạn quyết định.

MU đánh rơi chiến thắng trước West Ham.

"Quỷ đỏ" dẫn trước, rồi lại để vuột chiến thắng. Trước West Ham ở vòng 14 Premier League rạng sáng 5/12, vấn đề quen thuộc của MU tái hiện: sự thiếu chắc chắn khi cần kết liễu trận đấu và khoảng cách chất lượng giữa đội hình chính-dự bị.

Man Utd vươn lên rồi… sụp xuống như một thói quen

Old Trafford phải đợi đến hiệp hai mới thấy trận đấu thật sự bừng tỉnh. Dalot mở tỷ số bằng cú dứt điểm gọn ghẽ ở phút 58, một pha xử lý thể hiện đúng tinh thần “xâm nhập bất ngờ” mà Amorim kỳ vọng ở các wing-back của mình.

Nhưng như thể bị lập trình, MU lại tự đẩy mình vào rắc rối cũ. Phút 83, trong một tình huống phòng ngự lộn xộn mà lẽ ra có thể xử lý dứt khoát hơn, Magassa trừng phạt sự chần chừ của hàng thủ chủ nhà bằng bàn gỡ hòa.

Những phút cuối trở thành cuộc đấu của nỗi lo lắng nhiều hơn là khát vọng chiến thắng. CĐV trên sân không giấu được vẻ thất vọng: họ quá quen với hình ảnh đội nhà đứng tạm ở vị trí thứ hai hoặc thứ ba trên bảng xếp hạng trực tiếp trong suốt trận đấu, rồi cuối cùng rơi xuống khu vực quen thuộc hơn - tầm giữa bảng.

Nhìn lại mùa này, không thiếu trận đấu MU bỏ lỡ cơ hội bứt lên. Gặp West Ham cũng vậy. Một chiến thắng sẽ nâng họ lên vị trí thứ năm, lợi dụng quãng thời gian các đối thủ cạnh tranh đang loay hoay với phong độ. Nhưng MU lại đánh rơi điểm ở thời điểm quan trọng nhất. Điều này không còn là tai nạn chiến thuật, mà là biểu hiện của lỗ hổng cấu trúc: đội hình không đủ dày, không đủ cân bằng và không đủ ổn định khi bước vào thời đoạn quyết định.

MU vươn lên, rồi lại sụp đổ.

Điều đáng nói là MU vẫn tạo ra cơ hội. Vấn đề không nằm ở ý tưởng hay cách vận hành, mà ở con người. Trong hệ thống yêu cầu cường độ và tính liên tục cao của Amorim, các vị trí dự bị không đủ chất lượng dễ dàng bị lộ ra khi đối phương tăng tốc hoặc pressing mạnh hơn ở cuối trận. Người ta nói Premier League là cuộc chơi của những đội đủ 15-16 cầu thủ sẵn sàng xoay vòng, nhưng MU hiện tại chỉ có khoảng 11-12 cái tên đáng tin.

Patrick Dorgu và Manuel Ugarte là minh chứng rõ nhất. Cả hai đều được Amorim nhìn nhận là “đang gặp khó khăn”, và khi được tung vào sân trong bối cảnh đội nhà cần giữ nhịp, họ lại càng bộc lộ sự chệch choạc. Không phải ngẫu nhiên mà MU thường đánh mất cấu trúc ngay sau những sự thay người bắt buộc.

Một đội bóng chỉ chơi một trận mỗi tuần mà lại hụt hơi trong 20 phút cuối, đó là dấu hiệu đáng lo. Thể trạng, tâm lý hay chiều sâu đội hình đều có thể được viện dẫn, nhưng dù lý do là gì, MU đang trả giá bằng những điểm số bị bào mòn. Và nếu điều này tiếp diễn, họ sẽ không chỉ mất hai điểm trước West Ham, mà còn mất luôn lợi thế trong cuộc đua vào Champions League.

Tâm điểm của Man Utd lúc này là gì?

Không khó để nhận ra rằng Amorim mang lại cấu trúc thi đấu rõ ràng, tinh thần chủ động và tính định hướng trong các pha bóng. Nhưng MU của ông vẫn mắc kẹt ở một nghịch lý: họ chơi tốt hơn khi dẫn trước, nhưng lại cực kỳ mong manh sau đó. Đội bóng dễ dàng đánh mất nhịp độ, mất kiểm soát khu trung tuyến và bị kéo vào các pha tranh chấp hỗn loạn, điều mà trước đây họ vốn là nạn nhân trong nhiều mùa bóng.

Ở khía cạnh này, vấn đề không chỉ nằm ở việc thiếu cầu thủ chất lượng, mà còn ở bản lĩnh chung của tập thể. West Ham không quá vượt trội, nhưng họ kiên trì đủ lâu để chờ thời cơ. MU, ngược lại, thiếu độ lì trong những phút nghẹt thở, thứ từng là thương hiệu trong thời hoàng kim của họ.

Ruben Amorim vẫn loay hoay với dàn cầu thủ hiện tại.

Câu hỏi đặt ra lúc này không phải “Vì sao Manchester United lại đánh rơi điểm?”, mà là “Đến bao giờ họ mới học được cách giữ 3 điểm trọn vẹn?”. Nếu đội bóng vẫn cứ khởi đầu tốt rồi kết thúc tệ, nếu vẫn cứ phụ thuộc quá nhiều vào một nhóm nhỏ cầu thủ trụ cột, và nếu vẫn không thể áp đặt mình trong 90 phút thay vì 60 phút, tham vọng trở lại Champions League chỉ còn là khẩu hiệu.

Old Trafford từng chứng kiến những đội bóng MU bình thường nhưng quyết liệt, thiếu sao nhưng giàu khí chất. Đội bóng hiện tại có nhiều yếu tố ngược lại: ý tưởng bài bản, kế hoạch rõ ràng, nhưng thiếu sự “đanh thép” để bảo vệ thành quả.

Bài toán của Amorim không còn mới, và cũng không thể trì hoãn thêm. MU cần giải quyết nó ngay lập tức, trước khi cuộc đua mùa này trở thành một vòng lặp của tiếc nuối.