Cảnh hỗn loạn ở Old Trafford

  • Thứ sáu, 5/12/2025 06:52 (GMT+7)
  • 40 phút trước

Rạng sáng 5/12 (giờ Hà Nội), trận hòa 1-1 giữa MU và West Ham không chỉ gây thất vọng về chuyên môn, mà còn để lại hình ảnh hỗn loạn ngay trước giờ bóng lăn.

Người hâm mộ MU có trải nghiệm tồi tệ.

Hàng trăm cổ động viên "Quỷ đỏ" bị mắc kẹt bên ngoài sân Old Trafford vì sự cố nghiêm trọng tại khu vực soát vé – được nhiều người mô tả là "tồi tệ nhất từng chứng kiến".

Theo ghi nhận, dòng người đổ vào sân bị chậm trễ nghiêm trọng do quy trình kiểm tra an ninh kéo dài và loạt trục trặc liên quan đến hệ thống vé mới. Nhiều CĐV bỏ lỡ thời điểm khai cuộc, dù họ đến trước giờ thi đấu rất lâu. Có người chỉ vào được sân khi hiệp một gần kết thúc.

Sự giận dữ càng tăng khi trận đấu kết thúc trong tiếc nuối. MUdẫn trước nhờ pha lập công phút 58 của Diogo Dalot, nhưng bị Magassa gỡ hòa ở những phút cuối. Nhiều CĐV cho rằng họ phải chịu đựng trong một buổi tối vừa bất tiện vừa thất vọng.

Nguyên nhân chính được cho là xuất phát từ việc CLB chuyển sang sử dụng công nghệ NFC cho toàn bộ vé vào sân mùa 2025/26. Tất cả vé đều ở dạng số, lưu trong ví điện tử trên điện thoại và quét mã trực tiếp tại cửa xoay. Tuy nhiên, quá trình này liên tục gặp lỗi – từ việc vé không xuất hiện trên thiết bị, kết nối kém, cho đến tình trạng nhân viên soát vé không được chuẩn bị đầy đủ.

Một số CĐV cho biết họ bị yêu cầu xếp hàng lại hoặc phải đến thẳng phòng vé để giải quyết, khiến tình hình càng thêm hỗn loạn. "Tôi thấy cảnh này nhiều lần, nhưng hôm nay là tệ nhất", một fan bức xúc chia sẻ.

Đây không phải lần đầu hệ thống mới gây rắc rối. Ngay trận mở màn mùa giải với Arsenal, hàng trăm người không thể vào sân đúng giờ. Sự cố lặp lại sau trận thua Everton tuần trước và nay đạt đến mức đỉnh điểm trước cuộc đối đầu West Ham.

Minh Nghi

