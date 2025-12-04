Cầu thủ giá 42 triệu bảng sắp rời MU

MU triển khai nguyên tắc "bàn tay sắt", qua đó buộc Manuel Ugarte phải rời Old Trafford ngay kỳ chuyển nhượng tới.

Ugarte không còn tương lai ở MU.

Sir Jim Ratcliffe thực hiện nhiều kế hoạch cải tổ ở Old Trafford suốt thời gian qua. Đáng chú ý, ông đưa Omar Berrada từ Man City về làm CEO. Và giờ đây, một trong những quy tắc quan trọng nhất mà Berrada đặt ra chuẩn bị được áp dụng. Bất cứ bản hợp đồng nào không thể hiện được giá trị trong vòng 2 năm sẽ bị đẩy khỏi CLB.

Chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano khẳng định ban lãnh đạo mới không chấp nhận sự trì trệ, chấm dứt triệt để tình trạng nuông chiều cầu thủ dưới phong độ. Đây vốn là điểm yếu của "Quỷ đỏ" nhiều năm qua.

Nạn nhân tiếp theo là Manuel Ugarte. Tương lai của tiền vệ người Uruguay ngày càng u ám khi MU lên kế hoạch đại tu tuyến giữa. Ugarte gia nhập MU từ PSG vào tháng 8/2024 với giá hơn 42 triệu bảng, nhưng không thể chiếm suất đá chính dưới thời Amorim.

Tính đến nay, Ugarte có 55 lần ra sân và ghi 2 bàn, song chừng đó là chưa đủ để thuyết phục CEO mới. Điểm đến tiếp theo của cầu thủ 24 tuổi chưa được tiết lộ, song có một điều chắc chắn là anh không nằm trong kế hoạch của MU.

Sự hồi sinh bất ngờ của Casemiro cùng việc Bruno Fernandes được kéo xuống đá sâu khiến cơ hội ra sân của Ugarte ngày càng thu hẹp. Tình hình của Ugarte càng trở nên khó khăn hơn khi MU lên kế hoạch đại tu tuyến giữa. Các mục tiêu được nhắm đến bao gồm Elliot Anderson, Adam Wharton, Carlos Baleba và Joao Gomes.