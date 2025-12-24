Một năm lạc lối của Real Madrid

Ba chiến thắng cuối năm không thể che giấu sự thật: 2025 là mùa giải thất vọng bậc nhất của Real Madrid trong hơn một thập kỷ.

Real Madrid trải qua năm 2025 thất bại.

Real Madrid bước ra khỏi năm 2025 với cảm giác trống rỗng. Chiến thắng trước Sevilla chỉ như một miếng băng cá nhân dán lên vết thương đã rỉ máu suốt nhiều tháng. Đội bóng từng giành năm danh hiệu ở mùa 2023/24 nay khép lại năm mới với con số không tròn trĩnh. Khoảng cách giữa hai mùa giải ấy không xa về thời gian, nhưng khác biệt về tinh thần thì sâu thẳm.

Mọi thứ bắt đầu từ Saudi Arabia, nơi Real thua Barcelona 2-5 ở chung kết Siêu cúp Tây Ban Nha. Trận thua ấy không chỉ là một tỷ số đậm, mà là lời cảnh báo cho cả mùa giải. Sau đó, Real tiếp tục để đại kình địch cuỗm mất Copa del Rey ở La Cartuja, rồi mất luôn La Liga tại Montjuïc, dù Mbappe lập hat-trick. Những danh hiệu vốn là niềm kiêu hãnh của Bernabeu lần lượt rơi khỏi tay họ theo cách đau đớn nhất.

Champions League, sân khấu quen thuộc của Real, cũng không còn là nơi trú ẩn. Đội bóng khởi đầu nhạt nhòa trong thể thức mới, buộc phải đá play-off với Manchester City. Hai chiến thắng trước Pep Guardiola là một trong số ít khoảnh khắc để người Madrid tự hào, đặc biệt khi Mbappe có màn trình diễn lớn đầu tiên trước khán giả nhà. Nhưng niềm vui ấy sớm bị dập tắt. Arsenal loại Real ở tứ kết bằng hai chiến thắng gọn gàng, phơi bày một tập thể thiếu sức sống và bản lĩnh.

Tháng 5 khép lại một chu kỳ lịch sử. Luka Modric và Carlo Ancelotti rời Bernabeu trong lễ tri ân trang trọng. Một ngày sau, Xabi Alonso được bổ nhiệm. Người ta kỳ vọng ông sẽ mang đến làn gió mới, nhưng di sản để lại cho ông là một đội hình mệt mỏi, mất phương hướng và đang mất niềm tin.

Club World Cup 2025 được xem như cơ hội tái sinh. Real chơi không tệ, nhưng rồi thất bại nặng nề trước PSG ở bán kết cho thấy khoảng cách giữa họ và những đội bóng đang ở đỉnh cao. Dẫu vậy, ban lãnh đạo vẫn coi giải đấu ấy là nền móng. Họ đưa về Huijsen, Trent, Carreras và Mastantuono. Real khởi đầu La Liga 2025/26 đầy hứng khởi, dẫn đầu sau ba vòng.

Sự có mặt của Kylian Mbappe chưa thể giúp Real Madrid bứt phá.

Nhưng kịch bản cũ nhanh chóng lặp lại. Thất bại tại Anfield là cú đánh vào tinh thần. Từ đó, Real chỉ thắng 2 trong 8 trận, hòa 3 và thua 3. Ngôi đầu bảng biến mất sau trận hòa Girona ở vòng 14. Những nghi ngờ lại trỗi dậy, lần này nhắm vào Xabi Alonso. Ba chiến thắng cuối năm không cứu được ông khỏi áp lực, bởi lối chơi của Real vẫn rời rạc, thiếu sắc bén và dễ tổn thương.

Khủng hoảng còn lan ra ngoài sân cỏ. Vụ Negreira biến mối quan hệ giữa Real và Barcelona thành cuộc chiến không khoan nhượng. Chủ tịch Florentino Perez gọi đây là bê bối lớn nhất lịch sử bóng đá, còn Joan Laporta đáp trả bằng những lời chỉ trích cay nghiệt nhắm vào Real Madrid TV, RFEF và La Liga. Song song, Real tiếp tục đối đầu UEFA về Super League. Các phán quyết gần đây có lợi cho họ, nhưng cũng kéo CLB vào một vòng xoáy pháp lý mệt mỏi.

Real Madrid quen với những cuộc lội ngược dòng thần kỳ, với những mùa giải kết thúc bằng vinh quang dù khởi đầu gian nan. Nhưng năm 2025 thì khác. Đây không chỉ là một mùa trắng tay, mà là mùa giải của những dấu hỏi. Dấu hỏi về bản lĩnh, về cấu trúc, về hướng đi sau Ancelotti. Nếu không thay đổi, Bernabéu có thể phải chấp nhận rằng hào quang của quá khứ không còn đủ để che giấu những vết nứt của hiện tại.