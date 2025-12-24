Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Real Madrid nhắm 'tiền vệ 0 đồng'

  • Thứ tư, 24/12/2025 07:23 (GMT+7)
  • 29 phút trước

Real Madrid được cho là đang tiến rất gần tới chữ ký của tiền vệ Ruben Neves, người đang khoác áo Al Hilal ở Saudi Arabia.

Real Madrid quan tâm đến Neves.

Theo nhiều nguồn tin từ Saudi Arabia, tiền vệ người Bồ Đào Nha nhiều khả năng rời Al Hilal theo dạng chuyển nhượng tự do ở mùa hè tới, với đích đến ưu tiên là sân Bernabeu.

Thông tin này gây xôn xao sau khi Al Jaber, huyền thoại bóng đá Saudi Arabia, công khai khẳng định Neves sẽ không gia hạn hợp đồng với Al Hilal. Neves vẫn ấp ủ tham vọng trở lại châu Âu trước tuổi 30 để tiếp tục chinh chiến ở đẳng cấp cao nhất.

Dù đang là trụ cột nơi tuyến giữa của Al Hilal, tiền vệ sinh năm 1997 không muốn gắn bó lâu dài với bóng đá Saudi Arabia. Ban lãnh đạo Al Hilal hiểu rõ tham vọng của Neves và chấp nhận khả năng để anh ra đi miễn phí khi hợp đồng đáo hạn, dù đây là kịch bản không mong muốn.

Với Real Madrid, đây được xem là cơ hội đáng để thử. Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đang tìm kiếm một tiền vệ giàu kinh nghiệm, có khả năng kiểm soát nhịp độ trận đấu và tạo khác biệt trong những thời điểm then chốt. Neves được đánh giá phù hợp với triết lý mà HLV Xabi Alonso đang xây dựng.

Bên cạnh Real Madrid, một số CLB Premier League cũng bày tỏ sự quan tâm và sẵn sàng đưa ra đề nghị hấp dẫn cho Neves. Tuy nhiên, viễn cảnh được khoác áo Real Madrid là điều khiến tiền vệ người Bồ Đào Nha khó có thể từ chối.

Tất cả bàn thắng trận Real Madrid - Man City Rạng sáng 11/12, Man City ngược dòng thắng Real Madrid 2-1 ở lượt thứ 6 vòng phân hạng Champions League 2025/26.

Mục Thể thao giới thiệu Soccernomics của hai tác giả Simon Kuper và Stefan Szymanski, cuốn sách phơi bày phần nào sự thật về nền công nghiệp bóng đá với đại diện tiêu biểu là những ông lớn như Real Madrid, Barcelona, Manchester United...

Duy Luân

real madrid real madrid ruben neves al hilal la liga

    Đọc tiếp

    Kepa toa sang cho Arsenal hinh anh

    Kepa tỏa sáng cho Arsenal

    2 giờ trước 05:58 24/12/2025

    0

    Rạng sáng 24/12, Arsenal phải chờ tới loạt luân lưu cân não mới khuất phục được Crystal Palace khi Kepa Arrizabalaga trở thành người hùng định đoạt tấm vé vào bán kết.

    MU vo mong voi Elliot Anderson hinh anh

    MU vỡ mộng với Elliot Anderson

    1 giờ trước 06:28 24/12/2025

    0

    MU khó chiêu mộ Elliot Anderson khi tiền vệ trụ cột của Notting Forest không có ý định ra đi, còn mức giá dự kiến có thể chạm ngưỡng 100 triệu bảng.

    Su co kho tin o cup chau Phi hinh anh

    Sự cố khó tin ở cúp châu Phi

    2 giờ trước 05:36 24/12/2025

    0

    Đêm 23/12, sự cố hy hữu xảy ra tại CAN Cup 2025 khi Benin thua CHDC Congo 0-1 ở trận ra quân trong nỗi ấm ức tột độ do VAR bất ngờ không hoạt động.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý