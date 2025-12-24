Real Madrid nhắm 'tiền vệ 0 đồng'

Real Madrid được cho là đang tiến rất gần tới chữ ký của tiền vệ Ruben Neves, người đang khoác áo Al Hilal ở Saudi Arabia.

Real Madrid quan tâm đến Neves.

Theo nhiều nguồn tin từ Saudi Arabia, tiền vệ người Bồ Đào Nha nhiều khả năng rời Al Hilal theo dạng chuyển nhượng tự do ở mùa hè tới, với đích đến ưu tiên là sân Bernabeu.

Thông tin này gây xôn xao sau khi Al Jaber, huyền thoại bóng đá Saudi Arabia, công khai khẳng định Neves sẽ không gia hạn hợp đồng với Al Hilal. Neves vẫn ấp ủ tham vọng trở lại châu Âu trước tuổi 30 để tiếp tục chinh chiến ở đẳng cấp cao nhất.

Dù đang là trụ cột nơi tuyến giữa của Al Hilal, tiền vệ sinh năm 1997 không muốn gắn bó lâu dài với bóng đá Saudi Arabia. Ban lãnh đạo Al Hilal hiểu rõ tham vọng của Neves và chấp nhận khả năng để anh ra đi miễn phí khi hợp đồng đáo hạn, dù đây là kịch bản không mong muốn.

Với Real Madrid, đây được xem là cơ hội đáng để thử. Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đang tìm kiếm một tiền vệ giàu kinh nghiệm, có khả năng kiểm soát nhịp độ trận đấu và tạo khác biệt trong những thời điểm then chốt. Neves được đánh giá phù hợp với triết lý mà HLV Xabi Alonso đang xây dựng.

Bên cạnh Real Madrid, một số CLB Premier League cũng bày tỏ sự quan tâm và sẵn sàng đưa ra đề nghị hấp dẫn cho Neves. Tuy nhiên, viễn cảnh được khoác áo Real Madrid là điều khiến tiền vệ người Bồ Đào Nha khó có thể từ chối.

Tất cả bàn thắng trận Real Madrid - Man City Rạng sáng 11/12, Man City ngược dòng thắng Real Madrid 2-1 ở lượt thứ 6 vòng phân hạng Champions League 2025/26.