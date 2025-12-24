MU vỡ mộng với Elliot Anderson

Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
MU khó chiêu mộ Elliot Anderson khi tiền vệ trụ cột của Notting Forest không có ý định ra đi, còn mức giá dự kiến có thể chạm ngưỡng 100 triệu bảng.

MU khó chiêu mộ Anderson trong tháng 1/2026.

Theo The Athletic, khả năng thương vụ diễn ra trong tháng 1/2026 gần như bằng không. Nottingham Forest không muốn bán trụ cột giữa mùa, trong khi Anderson cũng không gây áp lực đòi ra đi. Hơn nữa, hợp đồng của anh còn thời hạn đến năm 2029, giúp Forest nắm toàn quyền quyết định.

Vấn đề tài chính cũng là rào cản lớn. Mức phí mà Forest yêu cầu được cho là rơi vào khoảng 80-100 triệu bảng. Đây là con số khó khả thi đối với MU, nếu xét đến quy định về lợi nhuận và bền vững tài chính (PSR), cùng quỹ lương và cấu trúc đội hình hiện tại.

Tình hình có thể thay đổi vào mùa hè. Nhà báo David Ornstein cho biết sau World Cup 2026, một cuộc đua khốc liệt nhiều khả năng nổ ra. Dù không có điều khoản giải phóng, Forest hiểu rằng họ có thể buộc phải ngồi vào bàn đàm phán nếu nhận được đề nghị đủ sức nặng.

Anderson đang trải qua giai đoạn thăng hoa nhất sự nghiệp. Kể từ khi gia nhập Nottingham Forest, cầu thủ 23 tuổi nhanh chóng vươn mình trở thành một trong những tiền vệ hay nhất Premier League nhờ lối chơi giàu năng lượng, bao quát và hiệu quả ở cả hai mặt trận công và thủ.

Dưới thời HLV Thomas Tuchel, Anderson lập tức tạo dấu ấn và có 6 lần khoác áo "Tam sư". Giới chuyên môn nhận định anh gần như chắc suất cho 1 trong 2 vị trí tiền vệ trung tâm của tuyển Anh hướng tới World Cup 2026 tại Bắc Mỹ.

Elliot Anderson

