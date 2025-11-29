Premier League sục sôi vì ngôi sao trăm triệu bảng

Elliot Anderson đang được 4 “ông lớn” Manchester United, Manchester City, Chelsea và Liverpool đồng loạt theo đuổi.

Anderson được nhiều CLB lớn theo đuổi.

Theo The Sun, Manchester United xem Anderson là mục tiêu hàng đầu nhằm tăng cường lựa chọn cho hàng tiền vệ dưới thời Ruben Amorim. Tuy nhiên, họ sẽ phải cạnh tranh gay gắt với Man City, nơi Pep Guardiola và giám đốc thể thao Hugo Viana cũng đánh giá rất cao cầu thủ này. CLB chủ sân Etihad sẽ xúc tiến thương vụ trong trường hơp Bernardo Silva ra đi hoặc Rodri không thể tìm lại phong độ.

Chelsea và Liverpool cũng không đứng ngoài cuộc. Với tầm ảnh hưởng ngày càng lớn trong màu áo "Tam Sư", Anderson được xem là mẫu tiền vệ toàn diện, phù hợp với triết lý của cả hai đội bóng.

Elliot Anderson gia nhập Nottingham Forest từ Newcastle vào năm 2024 với giá 35 triệu bảng và nhanh chóng tỏa sáng rực rỡ, góp công đưa đội bóng vùng Đông Midlands giành vé dự Europa League và chiếm suất đá chính trong đội hình tuyển Anh của Thomas Tuchel.

Màn trình diễn ấn tượng tại cả CLB lẫn đội tuyển khiến giá trị của Anderson tăng vọt. Forest đã tuyên bố không bán anh vào tháng 1, đồng thời sẽ yêu cầu mức phí vượt 80 triệu bảng nếu phải chia tay tiền vệ này trước mùa 2026/27. Tuy nhiên, với sự quan tâm mạnh mẽ từ các ông lớn, mức phí có thể chạm mốc 100 triệu bảng, con số biến Anderson trở thành một trong những tiền vệ đắt giá nhất thế giới.