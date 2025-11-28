MU nhắm 7 tiền vệ

Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
MU chuẩn bị cải tổ khu trung tuyến khi khoanh vùng 7 cái tên trong danh sách chuyển nhượng nhằm giải quyết vấn đề kéo dài nhiều mùa.

MU quyết tâm cải tổ tuyến giữa.

Dưới thời HLV Ruben Amorim, tuyến giữa "Quỷ đỏ" tiếp tục thiếu ổn định. Casemiro bước vào năm cuối hợp đồng, còn Manuel Ugarte hay Kobbie Mainoo đều không tạo được sự bứt phá. Mainoo thậm chí được cho là có thể sang Napoli. Trong bối cảnh đó, MU buộc phải hành động.

Theo ESPN, mục tiêu số một của MU là Carlos Baleba – tiền vệ có giá 115 triệu bảng. Ngôi sao Cameroon được đánh giá là mẫu tiền vệ toàn diện nhất Premier League và chính anh khỏa lấp khoảng trống Moises Caicedo để lại sau thương vụ 115 triệu bảng sang Chelsea. Nếu chiêu mộ Baleba, MU sẽ phá kỷ lục chuyển nhượng 89 triệu bảng cho Paul Pogba năm 2016.

MU cũng theo dõi bộ 3 tuyển thủ Anh Elliot Anderson, Adam Wharton và Conor Gallagher. Anderson là nhân tố quan trọng tại Nottingham Forest, còn Wharton gây ấn tượng nhờ khả năng điều tiết nhịp độ. Gallagher sau khởi đầu ấn tượng ở Atletico Madrid dần mất suất đá chính dưới thời Diego Simeone, và mức giá 30 triệu bảng trong tháng 1 được xem là hoàn toàn khả thi.

Hai tiền vệ Andre Gomes và Joao Gomes cũng lọt vào danh sách dù Wolves đang đứng cuối bảng, cho thấy MU đánh giá cao tiềm năng của cặp đôi. Cái tên cuối cùng là Angelo Stiller của Stuttgart, được định giá 44 triệu bảng. Dù vậy, GĐTT Stuttgart Fabian Wohlgemuth khẳng định còn quá sớm để bàn chuyện tương lai.

Với danh sách dày đặc ứng viên trải rộng khắp châu Âu, MU cho thấy họ sẵn sàng bước vào kỳ chuyển nhượng mùa đông với quyết tâm tái thiết toàn diện tuyến giữa.

