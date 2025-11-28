Cầu thủ đầu tiên rời MU trong tháng 1/2026

AS Roma đẩy nhanh việc chiêu mộ tiền đạo Joshua Zirkzee của MU, trong bối cảnh chân sút người Hà Lan muốn rời Old Trafford ngay trong kỳ chuyển nhượng tháng 1/2026.

Zirkzee muốn rời MU.

Theo Corriere dello Sport, Zirkzee bật đèn xanh cho việc chuyển tới Roma. Các cuộc thương thảo giữa đôi bên đang bước vào giai đoạn quan trọng.

Tuy nhiên, Roma đang chịu ràng buộc tài chính từ UEFA nên không thể chi ngay 25-30 triệu euro để mua đứt tuyển thủ Hà Lan trong tháng 1/2026. Đội bóng Serie A tính đến phương án mượn kèm điều khoản mua lại sau mùa giải 2025/26, giúp họ tuân thủ quy định nhưng vẫn đảm bảo sở hữu Zirkzee vào mùa hè tới.

Về phía MU, đội sẵn sàng bán đứt Zirkzee để thu hồi vốn, khi tiền đạo này từng khiến “Quỷ đỏ” phải chi 36,5 triệu bảng cho Bologna vào năm 2024. Tuy nhiên, trước tình cảnh khó khăn của Roma, MU có thể phải chấp nhận giải pháp cho mượn kèm điều khoản bắt buộc mua đứt từ phía đối thủ.

Nếu hai bên tìm được tiếng nói chung, Zirkzee nhiều khả năng sẽ trở thành tân binh đầu tiên của Roma trong tháng 1/2026, đồng thời mở ra chương mới cho sự nghiệp của anh sau quãng thời gian bế tắc tại MU.

Hôm 25/11, Zirkzee gây thất vọng trong trận thua 0-1 của MU trước Everton tại vòng 12 Premier League. Anh bỏ lỡ hai cơ hội ngon ăn nhất của đội trong hiệp hai, khiến “Quỷ đỏ” nhận thất bại dù chơi hơn người trong phần lớn thời gian thi đấu.

