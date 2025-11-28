Dàn cầu thủ Nhật Bản rực sáng ở Europa League

Có đến ba cầu thủ Nhật Bản tỏa sáng trong chiến thắng 3-1 của Celtic trước Feyenoord ở vòng phân hạng Europa League rạng sáng 28/11.

Reo Hatate (trái) và Daizen Maeda mang về chiến thắng cho Celtic. Ảnh: Reuters.

Bên phía Celtic, hai tuyển thủ Nhật Bản Reo Hatate và Daizen Maeda đóng vai trò nổi bật với tổng cộng 1 bàn thắng và 3 kiến tạo. Hatate ghi 1 bàn và có 1 kiến tạo, trong khi Maeda lập cú đúp "dọn cỗ" cho đồng đội lập công, góp phần quan trọng vào màn ngược dòng ấn tượng.

Ở Feyenoord, tiền đạo Ayase Ueda cũng để lại dấu ấn với pha ghi bàn ở phút 11 mở tỷ số trận đấu. Dù vậy, đại diện Hà Lan không thể duy trì lợi thế và phải chấp nhận thất bại chung cuộc.

Đây cũng là bàn thắng đầu tiên của Ueda tại Europa League mùa này. Tính riêng tại giải VĐQG Hà Lan, tuyển thủ Nhật Bản gây ấn tượng mạnh với 13 bàn sau 13 trận, dẫn đầu danh sách vua phá lưới.

Không chỉ các cầu thủ Nhật Bản, một đại diện châu Á khác là Yang Hyun-Jun (Hàn Quốc) cũng góp 1 bàn thắng cho Celtic, nâng tổng số pha lập công của các cầu thủ châu Á trong trận lên con số 3.

Chiến thắng quan trọng giúp Celtic chấm dứt chuỗi 16 trận liên tiếp không thắng trên sân khách tại cúp châu Âu. Ba điểm quý giá cũng mở ra hy vọng cho đội bóng Scotland trong cuộc đua giành vé trực tiếp vào vòng 1/8 Europa League.

Ngược lại, Feyenoord phải đối mặt với nguy cơ lớn bị loại khỏi nhóm cạnh tranh suất play-off, khi phong độ đang lao dốc đáng báo động.

