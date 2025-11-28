Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Dàn cầu thủ Nhật Bản rực sáng ở Europa League

  • Thứ sáu, 28/11/2025 06:31 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Có đến ba cầu thủ Nhật Bản tỏa sáng trong chiến thắng 3-1 của Celtic trước Feyenoord ở vòng phân hạng Europa League rạng sáng 28/11.

Reo Hatate (trái) và Daizen Maeda mang về chiến thắng cho Celtic. Ảnh: Reuters.

Bên phía Celtic, hai tuyển thủ Nhật Bản Reo Hatate và Daizen Maeda đóng vai trò nổi bật với tổng cộng 1 bàn thắng và 3 kiến tạo. Hatate ghi 1 bàn và có 1 kiến tạo, trong khi Maeda lập cú đúp "dọn cỗ" cho đồng đội lập công, góp phần quan trọng vào màn ngược dòng ấn tượng.

Ở Feyenoord, tiền đạo Ayase Ueda cũng để lại dấu ấn với pha ghi bàn ở phút 11 mở tỷ số trận đấu. Dù vậy, đại diện Hà Lan không thể duy trì lợi thế và phải chấp nhận thất bại chung cuộc.

Đây cũng là bàn thắng đầu tiên của Ueda tại Europa League mùa này. Tính riêng tại giải VĐQG Hà Lan, tuyển thủ Nhật Bản gây ấn tượng mạnh với 13 bàn sau 13 trận, dẫn đầu danh sách vua phá lưới.

Không chỉ các cầu thủ Nhật Bản, một đại diện châu Á khác là Yang Hyun-Jun (Hàn Quốc) cũng góp 1 bàn thắng cho Celtic, nâng tổng số pha lập công của các cầu thủ châu Á trong trận lên con số 3.

Chiến thắng quan trọng giúp Celtic chấm dứt chuỗi 16 trận liên tiếp không thắng trên sân khách tại cúp châu Âu. Ba điểm quý giá cũng mở ra hy vọng cho đội bóng Scotland trong cuộc đua giành vé trực tiếp vào vòng 1/8 Europa League.

Ngược lại, Feyenoord phải đối mặt với nguy cơ lớn bị loại khỏi nhóm cạnh tranh suất play-off, khi phong độ đang lao dốc đáng báo động.

Bốn bàn thắng trận Arsenal đè bẹp Bayern Rạng sáng 27/11, Arsenal duy trì phong độ thăng hoa khi hạ gục Bayern Munich 3-1 thuộc vòng phân hạng Champions League 2025/26.

Mục Thể thao giới thiệu Soccernomics của hai tác giả Simon Kuper và Stefan Szymanski, cuốn sách phơi bày phần nào sự thật về nền công nghiệp bóng đá với đại diện tiêu biểu là những ông lớn như Real Madrid, Barcelona, Manchester United...

Duy Luân

Nhật Bản Nhật Bản europa league celtic feyenoord

    Đọc tiếp

    Mudryk gio ra sao? hinh anh

    Mudryk giờ ra sao?

    8 giờ trước 00:00 28/11/2025

    0

    Tròn một năm kể từ ngày Mykhailo Mudryk được ra sân lần cuối cùng trong màu áo Chelsea, ngày trở lại của anh vẫn là dấu hỏi lớn.

    Bi kich bong da cua Bac Kinh Quoc An hinh anh

    Bi kịch bóng đá của Bắc Kinh Quốc An

    3 giờ trước 05:00 28/11/2025

    0

    Bắc Kinh Quốc An tạo cơ hội đủ để thắng, nhưng sự thiếu sắc bén khiến họ gục ngã 1-2 trước Công an Hà Nội vượt trội về cường độ và hiệu quả tấn công.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý