Cầu thủ Bắc Kinh Quốc An thừa nhận thất bại tự gây ra

Thất bại ngược 1-2 trước CAHN khiến Bắc Kinh Quốc An bị loại sớm, và màn tự nhận lỗi từ hậu vệ Lâm Lương Minh tóm gọn thực tế: đội bóng chơi thiếu sắc bén và thiếu bản lĩnh.

Lin Liangming (trái) thừa nhận Bắc Kinh Quốc An tự làm khó mình.

Sau trận thua 1-2 trước Công an Hà Nội ở lượt trận thứ năm AFC Champions League Two tối 27/11, hậu vệ Lâm Lương Minh (Lin Liangming) của Bắc Kinh Quốc An thẳng thắn thừa nhận đội bóng Trung Quốc “tự làm khó mình” khi không tận dụng tốt cơ hội và mắc nhiều sai sót trong các tình huống then chốt.

Trả lời truyền thông Trung Quốc sau trận, Lâm Lương Minh cho biết đội bóng chuẩn bị kỹ lưỡng nhưng lại không thể hiện được chất lượng cần thiết trong những khoảnh khắc quyết định. Anh nhấn mạnh: “Một số chi tiết chúng tôi xử lý chưa tốt. Khi cần giữ nhịp, chúng tôi mất bóng. Khi cần tăng tốc, toàn đội lại thiếu sự ăn ý. Điều đó khiến chúng tôi đánh mất lợi thế và trả giá”.

Thất bại trước Công an Hà Nội cũng đồng nghĩa Bắc Kinh Quốc An bị loại sớm một lượt trận, khép lại hành trình vòng bảng đầy thất vọng. Dù đã có bàn mở tỷ số từ khá sớm, đại diện Trung Quốc lại dần đánh mất thế trận, để đội chủ nhà tăng tốc, dồn ép và ghi liên tiếp hai bàn trong hiệp hai.

Báo chí Trung Quốc sau đó nhận định đây là trận đấu phản ánh rõ sự phập phù của Bắc Kinh Quốc An suốt mùa giải: kiểm soát bóng không tệ, cơ hội không ít nhưng hiệu quả lại quá thấp. Họ nhiều lần rơi vào thế bị ép sân, hàng thủ mắc sai lầm còn hàng công thiếu sự sắc sảo trong các tình huống chuyển đổi.

Dù bị loại, Lâm Lương Minh cho biết cả đội sẽ vẫn thi đấu với tinh thần nghiêm túc ở trận cuối vòng bảng: “Chúng tôi phải thể hiện trách nhiệm và cống hiến cho đến phút cuối. Mỗi trận đấu đều quan trọng. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để có kết quả tốt hơn”.

Trong khi đó, Công an Hà Nội với chiến thắng ngược trên sân nhà chính thức đi tiếp vào vòng sau. Với lối chơi tốc độ, quyết đoán và khả năng tận dụng cơ hội vượt trội trong hiệp hai, đội bóng Việt Nam được truyền thông Trung Quốc đánh giá là “bản lĩnh và giàu năng lượng hơn” trong cuộc đối đầu trực tiếp.

Thất bại của Bắc Kinh Quốc An vì vậy không chỉ là một trận thua đơn lẻ, mà còn là lời cảnh báo về những vấn đề kéo dài của đội bóng, từ sự thiếu ổn định, phung phí cơ hội cho đến tâm lý thi đấu thiếu chắc chắn khi chịu sức ép.