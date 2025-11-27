Bốn bàn thắng trận Arsenal đè bẹp Bayern
Rạng sáng 27/11, Arsenal duy trì phong độ thăng hoa khi hạ gục Bayern Munich 3-1 thuộc vòng phân hạng Champions League 2025/26.
Tối 27/11, cầu thủ CAHN và Bắc Kinh Quốc An lao vào tranh cãi dữ dội trên sân Hàng Đẫy thuộc lượt trận thứ 5 vòng bảng AFC Champions League Two 2025/2026.
Rạng sáng 26/11, Chelsea đè bẹp Barcelona với tỷ số 3-0 thuộc vòng phân hạng Champions League 2025/26.
Sáng 25/11, dàn cầu thủ MU được nhìn thấy thi đấu thiếu quyết liệt trong thất bại 0-1 trước Everton tại Old Trafford thuộc vòng 12 Premier League.
Sáng 24/11, Lionel Messi tỏa sáng rực rỡ giúp Inter Miami đè bẹp Cincinnati 4-0 để giành vé vào chơi trận chung kết miền Đông MLS.
Cristiano Ronaldo thực hiện cú ngả bàn đèn mẫu mực, ấn định chiến thắng 4-1 cho Al Nassr trước Al Khaleej thuộc vòng 9 Saudi Pro League rạng sáng 24/11.
Son Heung-min sút phạt thành bàn ở phút 90+5 cho LAFC vào lưới Vancouver Whitecaps tại trận play-off bán kết miền Tây MLS 2025 sáng 23/11.
Tuyển bắn súng Việt Nam bước vào giai đoạn nước rút chuẩn bị cho SEA Games 33 diễn ra tại Thái Lan từ ngày 9 đến 20/12. Kỳ đại hội này, Thu Vinh và các đồng đội đặt mục tiêu giành ít nhất 7 HCV.
Australia trình làng môn thể thao Runnation khi hai vận động viên lao thẳng vào nhau với tốc độ cực nhanh, kèm cú va chạm trực diện quyết định người chiến thắng.
Khi xem đoạn video tri ân của CĐV Barcelona, khoảnh khắc "Gracias Leo" hiện lên khiến Lionel Messi không thể kìm nước mắt.
Sáng 20/11, Neymar lập công trong trận hòa 1-1 giữa Santos với Mirassol thuộc vòng 34 giải VĐQG Brazil.