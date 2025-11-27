Ẩu đả lần hai giữa cầu thủ CAHN với Bắc Kinh Quốc An

Cầu thủ CAHN và Bắc Kinh Quốc An tiếp tục xô xát ở những phút cuối lượt trận thứ 5 bảng E AFC Champions League Two tối 27/11.

Cảnh xô xát giữa CAHN và Bắc Kinh Quốc An Tối 27/11, cầu thủ CAHN và Bắc Kinh Quốc An lao vào tranh cãi dữ dội trên sân Hàng Đẫy thuộc lượt trận thứ 5 vòng bảng AFC Champions League Two 2025/2026.

Phút 90+4, bầu không khí trên sân Hàng Đẫy trở nên căng thẳng sau tình huống va chạm giữa các cầu thủ. Sự việc bắt đầu khi Cao Yongjing của Bắc Kinh phạm lỗi với Rogerio bên phía CAHN. Hai cầu thủ ngay lập tức lời qua tiếng lại, đồng thời hai bên lao vào khiến trận đấu rơi vào hỗn loạn.

Trọng tài lập tức vào cuộc. Sau khi xem xét, ông rút thẻ đỏ trực tiếp cho Cao Yongjing vì hành vi chơi xấu và mất kiểm soát. Wang Gang của Bắc Kinh cũng nhận thẻ vàng do thái độ không phù hợp với quyết định của trọng tài. Pha xử lý nghiêm khắc nhằm đảm bảo trật tự trên sân.

Hành động thiếu kiểm soát của Cao Yongjing khiến Bắc Kinh kết thúc trận đấu với chỉ 10 người, ảnh hưởng trực tiếp tới tinh thần và chiến thuật của đội bóng Trung Quốc. Ngược lại, CLB CAHN giữ vững chiến thắng 2-1, qua nắm lợi thế đi tiếp ở bảng E.

Đây là lần thứ 2 liên tiếp trận đấu giữa CAHN và Bắc Kinh Quốc An diễn ra với bầu không khí căng thẳng. Ở trận mở màn bảng E lượt đi kết thúc với tỷ số hòa 2-2 trên sân Công nhân hôm 18/9, tình hình một lần nữa vượt khỏi tầm kiểm soát.

Trận đấu nóng lên ở phút 80 khi xảy ra va chạm giữa cầu thủ hai bên. Vụ xô xát kéo dài khoảng 30 giây, bắt nguồn từ việc các cầu thủ CAHN cho rằng He Yupeng của chủ nhà cố tình làm gián đoạn trận đấu, ngăn đại diện Việt Nam tổ chức tấn công.

Trên khán đài, một số CĐV Trung Quốc cũng ném vật thể lạ xuống sân về phía cầu thủ CAHN, khiến bầu không khí trở nên hỗn loạn. Trọng tài cùng ban tổ chức giải phải mất vài phút để xoa dịu tình hình và cho trận đấu được tiếp tục. AFC không kỷ luật cá nhân mà phạt tiền 2 đội, mỗi đội 5.000 USD .

Ẩu đả giữa cầu thủ CAHN với Beijing Guoan Cầu thủ CAHN và Beijing Guoan xô xát ở những phút cuối trận mở màn bảng E, AFC Champions League Two tối 18/9.