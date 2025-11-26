HLV Beijing Guoan 'đọc vị' CAHN

HLV Ramiro Amarelle khẳng định đã nghiên cứu kỹ CAHN và đặt mục tiêu giành trọn 3 điểm trong cuộc tái đấu trên sân Hàng Đẫy tối 27/11.

HLV Ramiro Amarelle quyết giành trọn 3 điểm trước CAHN.

“Về CAHN, chúng tôi hiểu rõ đẳng cấp của họ với những cầu thủ giỏi trong đội hình. Chúng tôi cũng hiểu phong cách tấn công của họ. Tôi rất yêu thích lối chơi của CAHN và chúng tôi cố gắng giành 3 điểm để vào vòng trong”, HLV Ramiro Amarelle nói trong họp báo trước trận đấu.

Beijing Guoan làm khách trước CAHN ngay sau khi vừa kết thúc giải quốc nội. Đại diện của Trung Quốc sẵn sàng để hướng tới các mục tiêu cao hơn, đó là giành quyền đi tiếp tại AFC Champions League Two.

Nói về nhân sự cho trận đấu ngày mai, HLV Ramiro Amarelle cho biết ông sẽ không xoay tua nhân sự và coi đây là trận chung kết để tranh 1 trong 2 vé đi tiếp của bảng E.

“Trận đấu ngày mai sẽ không có sự xoay tua nào vì những cầu thủ có trong danh sách, cả dự bị và chính thức đều là những cầu thủ tốt nhất, có khát khao và cống hiến. Trận đấu ngày mai chúng tôi coi đó là chung kết, mọi cầu thủ vào sân phải chơi tốt từ phút đầu tiên để hoàn thành mục tiêu 3 điểm. Chúng tôi chưa bao giờ giành chiến thắng với chỉ các cầu thủ đá chính nên ngày mai chúng tôi quyết tâm rất lớn”.

CAHN hiện đứng nhì bảng E.

Ông cũng nhấn mạnh đã nghiên cứu kỹ đối thủ nhưng giành sự tôn trọng nhất định. Đồng thời, dù phải thi đấu trên sân khách, nhưng Beijing Guoan quyết tâm biến đây thành trận đấu khó khăn với chính đội chủ nhà.

“Với các giải quốc tế, khi thi đấu, chúng tôi tôn trọng mọi đối thủ. Họ giành quyền thi đấu ở đây thì họ đã chứng minh được là họ xứng đáng và đại diện cho quốc gia của họ. Bất cứ đội nào cũng đều nỗ lực, bởi vậy trận nào cũng là trận đấu khó khăn với chúng tôi. Trận đấu ngày mai cũng vậy, chúng tôi sẽ nỗ lực biến trận đấu đó thành khó khăn với chính CAHN", ông kết lại.

Ở lượt đi hôm 18/9, CAHN có trận hòa 2-2 trước Beijing Guoan trên sân đối phương. Sau 4 lượt trận, CAHN đứng nhì bảng E với 5 điểm, hơn Beijing Guoan hiệu số phụ. Trong khi đó, Macarthur (Australia) đứng đầu với 7 điểm, còn Tai Po (Hong Kong) đứng chót bảng với 4 điểm. Cuộc đua giành 2 tấm vé đi tiếp ở bảng E rất căng thẳng.