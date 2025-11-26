James Trafford thể hiện sai lầm của Guardiola

Với thủ môn mới mang tên Trafford trong đội hình xuất phát, Man City của HLV Guardiola đã thua đầy bất lực trước Leverkusen tại lượt thứ 5 vòng bảng Champions League.

Guardiola đang thật sự bất lực.

Trận thua 0-2 trước Bayer Leverkusen ở Champions League không chỉ là một thất bại đơn thuần của Manchester City. Nó là dấu hiệu cho thấy Pep Guardiola, người từng được xem là “thiên tài chiến thuật” đang lộ rõ sự bất lực trong việc đưa Man City thống trị như hai mùa trước. Từ cách ông chọn đội hình đến phản ứng chiến thuật trong suốt 90 phút, mọi thứ đều phát đi tín hiệu rằng Pep đang mất phương hướng, thậm chí đánh mất luôn khả năng đọc trận đấu, đọc đối thủ... vốn là nền tảng làm nên tên tuổi của ông.

10 sự thay đổi và ảo tưởng sức mạnh

Ngay sau thất bại 1-2 trước Newcastle ở Premier League, Guardiola quyết định thực hiện một canh bạc mạo hiểm: thay 10 vị trí trong đội hình xuất phát khi tiếp Leverkusen. Chỉ duy nhất Nico Gonzalez giữ lại suất đá chính. Đó không phải là xoay tua, mà là một sự “đập đi làm lại” gần như hoàn toàn.

Nhưng thay đổi nhiều không đồng nghĩa với thay đổi đúng. Một đội hình thiếu gắn kết, thiếu cảm giác thi đấu và thiếu cả nhuệ khí lập tức bộc lộ sự chệch choạc. Trong hiệp một, Man City cầm bóng 54%, dứt điểm 5 lần, con số khá ít so với chính họ khi chơi trên sân nhà cách đây 2 năm (thường kiểm soát bóng đến 70-80% và không cho đối thủ thở).

Pep đưa Haaland vào sân quá muộn.

Không có thế áp đảo, không có sức ép liên tục, không có hình ảnh của nhà vô địch nước Anh từng khuynh đảo châu Âu. Guardiola tưởng rằng mình “đổi bài”, nhưng thật ra chỉ tạo ra một phiên bản kém chất lượng hơn rất nhiều của chính cách vận hành cũ, một hệ thống mà Leverkusen dễ dàng đọc ra, chia cắt và xuyên phá.

Sự bế tắc được thể hiện rõ khi Guardiola phải làm điều mà ông chỉ thực hiện 4 lần trong toàn bộ sự nghiệp tại Man City: thay liền 3 cầu thủ ở giờ nghỉ (Rayan Aït-Nouri, Rico Lewis và Oscar Bobb đều bị rút ra, nhường chỗ cho Phil Foden, Jeremy Doku và Nico O’Reilly). Nhưng sự hoảng loạn thay người này không giúp Man City chơi tốt hơn. Ngược lại, họ để thủng lưới bàn thứ hai cũng xuất phát từ lỗ hổng hệ thống khi phòng ngự biên quá kém. Nó cho thấy vấn đề của Man City không nằm ở cá nhân mà nằm ở cái lõi chiến thuật không còn bí mật với đối thủ.

Để vớt vát hy vọng, Guardiola lại tung tiếp Erling Haaland và Rayan Cherki ở giữa hiệp hai. Nhưng mọi sự thay đổi đều không xoay chuyển được tình thế. Không có cú hích chiến thuật nào, chỉ có sự lúng túng và bất lực.

Sự xuất hiện khó hiểu của James Trafford

Trong số những gương mặt mới được tin dùng, cái tên gây tranh cãi nhất chính là tân binh James Trafford. Chọn một thủ môn chưa từng ra sân ở Champions League, trong khi Gianluigi Donnarumma đang đạt phong độ ổn định, là quyết định khiến giới chuyên môn không hiểu nổi.

Không phải vì Trafford quá tệ, mà vì thời điểm và bối cảnh hoàn toàn không phù hợp. Guardiola thể hiện sự chủ quan khi tin rằng đội hình B, bao gồm cả Trafford vẫn đủ sức lấy 3 điểm trước Leverkusen dễ dàng như cách họ làm với một đại diện khác của Đức là Dortmund. Guardiola quên rằng Leverkusen đã nghiên cứu rất kỹ cách Dortmund thua để tìm ra cách hiệu quả hóa giải đội chủ sân Etihad.

Trafford sẽ là khởi đầu biến Etihad thành Old Trafford

Kết quả? Trafford nhận bàn thua đầu tiên từ cú dứt điểm một chạm của Grimaldo giữa hiệp 1. Anh gần như không thể làm gì để cản cú sút của ngôi sao Leverkusen từ cự ly 12 m với tốc độ và quỹ đạo quá khó.

Bàn thua thứ hai cũng là pha bóng khó, khi Trafford đang di chuyển theo hướng một quả tạt xoáy vào rồi phải đổi hướng đột ngột. Có trách thì trách Man City bị hở hai biên nghiêm trọng mỗi khi mất bóng. Ai mở hai biên đó ra: Guardiola đã xáo trộn đội hình khiến các cầu thủ thiếu ăn ý.

Bản thân Trafford cũng phải chịu trách nhiệm. Nhưng vì là thủ môn dự bị nên anh không dám to miệng hò hét các hậu vệ bịt lỗ hổng. Nếu là Donnarumma "to mồm", có thể mọi thứ đã khác.

Khi một HLV dùng đội hình B với niềm tin rằng chỉ cần mặc áo Man City là đủ thắng, khi ông quá tự tin vào việc đội bóng của mình “ở đẳng cấp khác”, thì thất bại kiểu này là điều tất yếu. Câu nói của Tôn tử "Biết người, biết ta, trăm trận, trăm thắng" luôn đúng. Pep chỉ biết Man City mà chẳng hề biết Leverkusen có gì.

Sự xuất hiện của Trafford chỉ là biểu tượng. Biểu tượng cho một Pep đang thử nghiệm trong sự mơ hồ, tự tin vào danh tiếng hơn là thực lực, và để Man City rơi vào tình trạng bị bắt bài, bị hóa giải, và bị đánh gục ngay tại Etihad.