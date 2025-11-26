Quyết định gây tranh cãi của Pep Guardiola

HLV Pep Guardiola thực hiện đến 10 sự thay đổi trong đội hình Man City ở trận thua 0-2 trước Leverkusen tại vòng phân hạng Champions League rạng sáng 26/11.

Pep Guardiola gây tranh cãi. Ảnh: Reuters.

Nico Gonzalez là cầu thủ duy nhất được giữ lại từ đội hình thi đấu cuối tuần trước, khi Man City để thua Newcastle 1-2 tại Premier League. Ngay cả Erling Haaland, chân sút số một của Man City, cũng được cho ngồi dự bị.

“Tôi muốn thay cả 11 người, nhưng không đủ nhân sự để làm điều đó", HLV người Tây Ban Nha chia sẻ với TNT Sports. “Nếu bạn có 22 cầu thủ mà lúc nào cũng chỉ sử dụng 11 người, vậy tức là bạn chỉ có 11 cầu thủ thật sự. Chúng tôi phải đá cùng nhau, phải luân phiên bởi có quá nhiều trận đấu. Chúng tôi cần sự tươi mới và phải để tất cả được góp sức".

Guardiola cũng nhấn mạnh các cầu thủ được lựa chọn đá chính đều có đẳng cấp và đều là tuyển thủ quốc gia. Ông nói: “Họ là những cầu thủ tuyệt vời. Lịch thi đấu quá nặng, chúng tôi vừa đá với Newcastle vào Chủ nhật. Đó là lý do tôi chọn đội hình này".

Quyết định xoay tua gần như toàn bộ đội hình của Guardiola bị xem là đầy mạo hiểm, và kết quả là Man City nhận thất bại 0-2 trước Leverkusen. Ngay cả khi tung Phil Foden, Jeremy Doku, Haaland hay Rayan Cherki vào sân trong hiệp hai, đội bóng nước Anh vẫn không thể ghi bàn.

Kết quả này khiến Man City rơi xuống vị trí thứ 6 với 10 điểm tại vòng phân hạng Champions League.

