Hình ảnh đảo ngược tranh cãi trận Chelsea - Barcelona

Tranh cãi nổ ra dữ dội tại Stamford Bridge khi Chelsea mở tỷ số trong trận thắng Barcelona 3-0 thuộc vòng phân hạng Champions League rạng sáng 26/11.

Góc quay cho thấy cầu thủ Chelsea không việt vị.

Trên sân Stamford Bridge, Chelsea thực tế 3 lần đưa bóng vào lưới Barca trong hiệp một. Hai lần đầu từ Enzo Fernandez đều bị VAR từ chối. Phải đến phút 27, đội chủ nhà mới có được niềm vui dù theo cách không ngờ. Khi ấy, pha bóng lúng túng của Jules Kounde vô tình biến thành tình huống đá phản lưới, đưa Chelsea vượt lên 1-0.

Tuy nhiên, làn sóng tranh luận ngay lập tức nổ qua. Nhiều góc quay ban đầu khiến người xem tin rằng Marc Cucurella rơi vào thế việt vị trong pha bóng dẫn tới bàn thắng. Nhưng một góc quay khác do Prime Video cung cấp xác nhận hậu vệ trái người Tây Ban Nha thực tế vẫn đứng trên Pau Cubarsi bên phía Barca.

Dẫu vậy, hình ảnh mới không làm dập tắt tranh cãi. Trên mạng xã hội, người hâm mộ tiếp tục đặt câu hỏi: "Hình này trông như dựng ấy, chứ góc quay thật nào có thế này", "Sao pha này không thổi việt vị?”, “Chelsea cướp trắng bàn đầu tiên, thế này mà không việt vị?", "Chelsea hôm nay toàn ghi những bàn việt vị. Phải là 0-0 mới đúng".

Kịch tính chưa dừng lại. Ngay trước giờ nghỉ, Barcelona chỉ còn 10 người sau khi Ronald Araujo nhận thẻ vàng thứ hai vì pha phạm lỗi với Cucurella. Sức ép đè nặng lên đại diện La Liga và thầy trò HLV Hansi Flick thua chung cuộc với tỷ số 0-3.