Nicolas Pepe sắp lấy diễn viên phim người lớn

Nicolas Pepe được cho là đang cân nhắc cầu hôn Teanna Trump, ngôi sao phim người lớn kiêm creator OnlyFans.

Tương lai của Nicolas Pepe trên sân cỏ vẫn khá yên ả tại Villarreal, nhưng đời tư của anh đang trở thành tâm điểm chú ý sau thông tin từ báo Kuzey Ekspres. Nguồn tin tại Thổ Nhĩ Kỳ cho biết tiền đạo 30 tuổi tính đến chuyện cầu hôn Teanna Trump, người bạn gái bằng tuổi, nổi tiếng trong ngành công nghiệp phim người lớn và sở hữu lượng người theo dõi lớn trên mạng xã hội.

Pepe và Teanna Trump hẹn hò được khoảng một năm rưỡi. Mối quan hệ này từng gây bất ngờ với người hâm mộ Thổ Nhĩ Kỳ, nơi Pepe để lại dấu ấn khi khoác áo Trabzonspor. Theo nguồn tin, cầu thủ người Bờ Biển Ngà nghĩ đến chuyện ổn định cuộc sống và đưa bạn gái bước vào cuộc sống hôn nhân. Một phát ngôn bị rò rỉ, được cho là của Pepe, tiết lộ định hướng của Teanna Trump: “Cô ấy sẽ giải nghệ và trở thành người phụ nữ của gia đình”.

Teanna Trump, tên thật Keanna Nichele Jones, gia nhập ngành phim người lớn cách đây 11 năm và hiện hoạt động mạnh trên nền tảng OnlyFans. Cô sở hữu hơn 1,3 triệu người theo dõi trên Instagram, thường xuyên chia sẻ hình ảnh đời sống cá nhân và công việc.

Nếu thông tin cầu hôn thành sự thật, đây sẽ là cuộc hôn nhân thứ hai của Pepe. Anh từng kết hôn với influencer người Pháp Fanny B năm 2017 và có hai con. Cuộc hôn nhân ấy kết thúc vào năm 2024, cũng là thời điểm anh bắt đầu mối quan hệ với Teanna Trump. Một nguồn tin thân cận tại Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định: “Cô ấy là tình yêu của đời anh ấy”.

Dù chưa có xác nhận chính thức từ Pepe hay Teanna Trump, tin đồn này vẫn khiến truyền thông châu Âu xôn xao, khi chuyện đời tư của các ngôi sao bóng đá luôn thu hút sự chú ý không kém thành tích trên sân cỏ.