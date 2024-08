Phản ứng của Ronaldo khi Pepe giải nghệ

"Không có từ ngữ nào đủ để miêu tả anh có ý nghĩa thế nào với tôi", Ronaldo chia sẻ trên mạng xã hội. "Cùng nhau, chúng ta giành được mọi thứ trên sân. Tuy nhiên, thành tựu to lớn nhất chính là tình bạn và sự tôn trọng của tôi dành cho anh. Pepe, anh là duy nhất. Cảm ơn vì mọi thứ".

Thất bại trước Pháp tại tứ kết Euro 2024 là trận đấu cuối cùng của Pepe trong sự nghiệp. Ở tuổi 41, trung vệ người Bồ Đào Nha có 141 lần khoác áo đội tuyển quốc gia. Anh cũng trở thành cầu thủ lớn tuổi nhất xuất hiện tại một vòng chung kết Euro.

Trong màu áo CLB, Pepe có 10 năm gắn bó với Real Madrid, trong đó cầu thủ này sát cánh với Cristiano Ronaldo 8 mùa giải. Tại sân Santiago Bernabeu, trung vệ sinh năm 1983 giành được 3 chức vô địch La Liga, 3 Champions League, 2 FIFA CLub World Cups.

Năm 2019, Pepe rời Real Madrid để trở lại quê nhà khoác áo Porto. Sau khi khép lại mùa 2023/24, thượng tầng CLB thay đổi, dẫn đến việc Pepe không còn được trọng dụng. Kết thúc vòng chung kết Euro 2024, Porto cũng thông báo chia tay trung vệ "lão tướng".

