Còn ai nhớ Nicolas Pepe?

Bản hợp đồng bom tấn một thời của Arsenal đang tìm lại hào quang khi tỏa sáng trong màu áo Villarreal tại loạt trận thứ hai giai đoạn phân hạng Champions League.

Màn trình diễn của Pepe là minh chứng cho sự trở lại mạnh mẽ sau thời gian không thực sự thành công tại Arsenal.

Rạng sáng 2/10, Pepe được bầu chọn là Cầu thủ hay nhất trong trận hòa 2-2 của Villarreal trước Juventus. Tiền đạo 30 tuổi có màn trình diễn xuất sắc trong trận đấu với Juventus, góp phần quan trọng vào kết quả tích cực của đội bóng Tây Ban Nha.

Theo thống kê từ Opta, trong các trận đấu thuộc khuôn khổ Champions League diễn ra rạng sáng 2/10, Pepe là cầu thủ duy nhất giành chiến thắng trong 10 tình huống tranh chấp, đồng thời tạo ra từ 5 cơ hội ghi bàn trở lên.

Tiền đạo của Villarreal dẫn đầu với 10 lần thắng tranh chấp, 9 lần giành lại quyền kiểm soát bóng, tạo ra 6 cơ hội ghi bàn, hoàn thành 3 pha đi bóng qua người và thực hiện 3 lần đánh chặn.

Không dừng lại ở đó, anh còn kiến tạo bàn mở tỷ số, giúp Villarreal nắm lợi thế. Với màn trình diễn ấn tượng này, Pepe được vinh danh là Cầu thủ hay nhất trận đấu giữa Villarreal và Juventus.

Villarreal trao cho Pepe cơ hội làm lại sự nghiệp.

Không chỉ tỏa sáng tại đấu trường châu Âu, Pepe còn chơi hay từ đầu mùa tại La Liga. Anh được bầu chọn là Cầu thủ hay nhất tháng 8 của La Liga. Đây là lần đầu tiên một cầu thủ Villarreal nhận được danh hiệu này kể từ Nicolas Jackson vào tháng 5/2023.

Từ đầu mùa, cựu sao Arsenal ghi dấu ấn với 2 bàn và 2 kiến tạo sau 7 lần ra sân cho "Tàu ngầm vàng" tại La Liga. Tiền đạo người Bờ Biển Ngà dường như đã vượt qua được "bóng ma" thất bại ở Arsenal.

Với mức phí chuyển nhượng 72 triệu bảng (80 triệu euro), Pepe từng trở thành cầu thủ đắt giá nhất trong lịch sử Arsenal, khi họ chiêu mộ anh từ Lille vào mùa hè năm 2019.

Đó là một con số lớn, đủ để trở thành gánh nặng đè lên vai Pepe. Tại Emirates, anh bị gắn mác "bom xịt" và khiến Arsenal phải thanh lý hợp đồng sớm với cầu thủ. Để rồi giờ đây, Pepe đang trên đà hồi sinh tại Villarreal.