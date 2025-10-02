Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Đội của Benzema, Kante có HLV mới

  • Thứ năm, 2/10/2025 06:27 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Al Ittihad sắp hoàn tất các cuộc đàm phán với Santiago Solari, Giám đốc Bóng đá hiện tại của Real Madrid, nhằm mời ông về làm huấn luyện viên trưởng mới của câu lạc bộ.

Người hâm mộ Al Ittihad đang hy vọng Solari sẽ là chìa khóa để đội bóng bước lên tầm cao mới.

Thông tin này được AS xác nhận, đánh dấu bước ngoặt trong hành trình tìm kiếm người thay thế Laurent Blanc của Al Ittihad. Trước đó, CLB Saudi Arabia gây tranh cãi khi sa thải HLV người Pháp chỉ sau 5 trận đấu đầu mùa.

Bản thân Solari, cựu cầu thủ và huấn luyện viên của Real Madrid, cũng hào hứng với viễn cảnh dẫn dắt Al Ittihad. Solari nổi bật với kinh nghiệm phong phú tại đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha.

Ông từng đảm nhận vai trò huấn luyện viên tạm quyền năm 2018, dẫn dắt Real Madrid vô địch Copa del Rey và Siêu cúp UEFA trước khi chính thức trở thành HLV trưởng trong vài tháng. Hiện tại, với vị trí Giám đốc Bóng đá, Solari đóng góp lớn vào chiến lược phát triển của Real Madrid, giúp câu lạc bộ duy trì vị thế hàng đầu châu Âu.

Việc Al Ittihad tiếp cận Solari không phải điều quá bất ngờ. Trước đó, Al Ittihad đã liên hệ với các tên tuổi lớn khác như Xavi Hernandez, Sergio Conceicao và thậm chí Jurgen Klopp, nhưng đều bị từ chối.

Solari được ưu tiên nhờ kinh nghiệm lâu năm tại Real Madrid - một yếu tố có thể mang lại lợi thế trong việc quản trị dàn sao như Benzema, Kante, Fabinho và thu hút tài năng trên thị trường chuyển nhượng.

Laurent Blanc, người từng dẫn dắt Al Ittihad vô địch Saudi Pro League mùa trước, bị CLB này sa thải sau hai thất bại liên tiếp, bao gồm trận thua tại AFC Champions League và đặc biệt là thất bại 0-2 trước Al Nassr ở giải VĐQG hôm 28/9. Trước đó, Al Ittihad thậm chí khởi đầu hoàn hảo với 3 trận toàn thắng.

Tường Linh

