Đội bóng tý hon gây sốc tại Champions League

Rạng sáng 2/10, Qarabag vượt qua Copenhagen 2-0 trên sân nhà, đánh dấu một cột mốc lịch sử cho bóng đá Azerbaijan trên đấu trường châu Âu.

Câu chuyện của Qarabag tại UEFA Champions League mùa này chắc chắn sẽ còn được nhắc đến như một chương sử mới của bóng đá châu Âu.

Lần đầu tiên trong lịch sử, một câu lạc bộ Azerbaijan ghi dấu ấn đậm nét tại Champions League với hai chiến thắng liên tiếp tại giai đoạn phân hạng.

Trước đó, Qarabag gây sốc khi đánh bại Benfica 3-2 trong loạt trận mở màn. Với chiến thắng trước Copenhagen, Qarabag trở thành đội bóng đại diện cho quốc gia thứ 24 giành được chuỗi thắng liên tiếp tại Champions League, và là đội bóng nhỏ đầu tiên làm được điều này kể từ khi Sheriff Tiraspol của Moldova lập kỳ tích vào năm 2021.

Hai chiến thắng này không chỉ mang về niềm tự hào cho người hâm mộ Azerbaijan mà còn đưa Qarabag giành được 6 điểm sau hai lượt trận, sánh ngang với những gã khổng lồ của bóng đá châu Âu như PSG, Bayern Munich, Real Madrid và Inter Milan, Arsenal về điểm số.

Qarabag hiện xếp thứ 6 trên bảng xếp hạng, nằm trong số 6 đội hiếm hoi toàn thắng sau hai lượt trận. Thành công của Qarabag là minh chứng cho sự tiến bộ vượt bậc của bóng đá Azerbaijan trên đấu trường quốc tế.

Trước mùa giải này, chưa từng có đội bóng nào từ quốc gia này giành chiến thắng ở giai đoạn phân hạng Champions League. Thành công của Qarabag không chỉ khẳng định tiềm năng của bóng đá Azerbaijan mà còn là nguồn cảm hứng lớn cho các đội bóng từ những quốc gia ít tên tuổi trên bản đồ bóng đá châu Âu.