Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Đội bóng tý hon gây sốc tại Champions League

  • Thứ năm, 2/10/2025 06:16 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Rạng sáng 2/10, Qarabag vượt qua Copenhagen 2-0 trên sân nhà, đánh dấu một cột mốc lịch sử cho bóng đá Azerbaijan trên đấu trường châu Âu.

Câu chuyện của Qarabag tại UEFA Champions League mùa này chắc chắn sẽ còn được nhắc đến như một chương sử mới của bóng đá châu Âu.

Lần đầu tiên trong lịch sử, một câu lạc bộ Azerbaijan ghi dấu ấn đậm nét tại Champions League với hai chiến thắng liên tiếp tại giai đoạn phân hạng.

Trước đó, Qarabag gây sốc khi đánh bại Benfica 3-2 trong loạt trận mở màn. Với chiến thắng trước Copenhagen, Qarabag trở thành đội bóng đại diện cho quốc gia thứ 24 giành được chuỗi thắng liên tiếp tại Champions League, và là đội bóng nhỏ đầu tiên làm được điều này kể từ khi Sheriff Tiraspol của Moldova lập kỳ tích vào năm 2021.

Hai chiến thắng này không chỉ mang về niềm tự hào cho người hâm mộ Azerbaijan mà còn đưa Qarabag giành được 6 điểm sau hai lượt trận, sánh ngang với những gã khổng lồ của bóng đá châu Âu như PSG, Bayern Munich, Real Madrid và Inter Milan, Arsenal về điểm số.

Qarabag hiện xếp thứ 6 trên bảng xếp hạng, nằm trong số 6 đội hiếm hoi toàn thắng sau hai lượt trận. Thành công của Qarabag là minh chứng cho sự tiến bộ vượt bậc của bóng đá Azerbaijan trên đấu trường quốc tế.

Trước mùa giải này, chưa từng có đội bóng nào từ quốc gia này giành chiến thắng ở giai đoạn phân hạng Champions League. Thành công của Qarabag không chỉ khẳng định tiềm năng của bóng đá Azerbaijan mà còn là nguồn cảm hứng lớn cho các đội bóng từ những quốc gia ít tên tuổi trên bản đồ bóng đá châu Âu.

CĐV Barcelona la ó Figo

Trong ngày đến xem Barcelona thi đấu tại lượt 2 vòng phân hạng Champions League rạng sáng 2/10, huyền thoại Luis Figo đã bị CĐV đội bóng cũ phản đối.

2 giờ trước

Những cuốn sách hay về thể thao

Tủ sách thể thao mang tới những câu chuyện thể thao quá khứ và hiện tại, những bí mật hậu trường, những giải đấu, ký ức của những cựu danh thủ, HLV, các huyền thoại như Sir Alex Ferguson, Steven Gerrard, Park Hang-seo, Lê Công Vinh...

Tường Linh

Qarabag Azerbaijan

    Đọc tiếp

    Ronaldo co the doi dau MU hinh anh

    Ronaldo có thể đối đầu MU

    32 phút trước 07:14 2/10/2025

    0

    MU cân nhắc tổ chức chuyến du đấu tại Saudi Arabia vào giữa mùa giải với viễn cảnh tái ngộ Cristiano Ronaldo.

    Haaland la doi thu nguy hiem cua Mbappe hinh anh

    Haaland là đối thủ nguy hiểm của Mbappe

    36 phút trước 07:11 2/10/2025

    0

    Erling Haaland đang bước vào mùa giải 2025/26 với phong độ cao, khiến anh trở thành một trong những ứng cử viên hàng đầu cho Quả bóng vàng (Ballon d'Or) 2026.

    Sao Real Madrid phan no hinh anh

    Sao Real Madrid phẫn nộ

    37 phút trước 07:10 2/10/2025

    0

    Tiền vệ Federico Valverde lên tiếng bác bỏ thông tin cho rằng anh từ chối thi đấu ở vị trí hậu vệ phải trong chiến thắng 5-0 trước Kairat Almaty tại Champions League hôm 1/10.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý