CĐV Barcelona la ó Figo

Trong ngày đến xem Barcelona thi đấu tại lượt 2 vòng phân hạng Champions League rạng sáng 2/10, huyền thoại Luis Figo đã bị CĐV đội bóng cũ phản đối.

Figo bị CĐV Barcelona la ó. Ảnh: Reuters.

Theo ghi nhận từ phóng viên Laia Cervello Herrero, ngay khi Figo bước vào khu vực khán đài VIP trước khi trận Barcelona gặp PSG diễn ra, ông đã bị một bộ phận CĐV Barcelona la ó dữ dội. Bên cạnh những tiếng huýt sáo và lời chê bai, nhiều fan còn hô vang những câu chửi thậm tệ nhắm vào huyền thoại bóng đá người Bồ Đào Nha.

Tiếng hô vang được lặp lại gần như 5 phút một lần, tạo nên bầu không khí căng thẳng trên khán đài. Ống kính máy quay hướng đến Figo, nhưng cựu danh thủ này vẫn giữ vẻ bình thản và tập trung theo dõi trận đấu.

Figo từng có 5 năm khoác áo Barcelona, ghi 45 bàn và kiến tạo 91 lần sau 249 trận. Tuy nhiên, mối quan hệ giữa ông và CLB rạn nứt vào mùa hè năm 2000, khi Figo đầu quan đại kình địch Real Madrid với mức phí kỷ lục. Kể từ đó, ông trở thành “kẻ phản bội” trong mắt người hâm mộ xứ Catalonia.

Sự căm phẫn lên đến đỉnh điểm vào năm 2002, khi Figo trở lại Camp Nou trong màu áo Real Madrid. Trong trận đấu đó, một CĐV quá khích thậm chí còn ném cả đầu lợn xuống sân về phía ông, tạo nên một trong những hình ảnh gây sốc nhất trong lịch sử bóng đá.

Kết quả chung cuộc trên sân Estadio Olímpico Lluís Companys, Barcelona nhận thất bại 1-2 trước PSG. Đây cũng là trận thua thứ 3 liên tiếp của CLB xứ Catalonia trên sân nhà khi gặp PSG.

