Newcastle làm nên lịch sử ở Champions League

Rạng sáng 2/10, Newcastle đánh bại chủ nhà Union SG 4-0 ở vòng phân hạng Champions League.

Newcastle thắng trận đầu tiên tại Champions League mùa này.

Màn trình diễn thăng hoa trên đất Bỉ giúp đội bóng vùng Đông Bắc nước Anh giành chiến thắng đậm nhất trong lịch sử tham dự Champions League, đồng thời cũng là trận thắng có cách biệt lớn nhất của Newcastle ở cúp châu Âu, sau khi họ đánh bại Sochaux 4-0 tại UEFA Cup hồi tháng 11/2004.

Trận đấu mở màn đầy thuận lợi cho “Chích chòe” khi ở phút 17, họ đã có bàn thắng nhờ tình huống có phần may mắn. Sau quả tạt của Anthony Elanga bị hậu vệ đối phương phá ra, bóng vô tình tìm đến vị trí của Sandro Tonali. Tiền vệ người Italy tung cú sút căng, bóng chạm chân Niclas Woltemade đổi hướng khiến thủ môn Scherpen hoàn toàn bó tay.

Đây đã là bàn thắng thứ ba chỉ trong bốn lần đá chính của Woltemade cho Newcastle. Đặc biệt hơn, tiền đạo trị giá 75 triệu euro trở thành cầu thủ thứ 4 trong lịch sử CLB ghi bàn ngay trong lần đầu đá chính tại Champions League, sau Faustino Asprilla, Stuart Pearce và Miguel Almiron.

Không chỉ góp dấu gián tiếp ở bàn mở tỷ số, Elanga tiếp tục là cái tên nổi bật khi mang về quả phạt đền ở phút 41. Pha đi bóng khéo léo của anh khiến Leysen buộc phải phạm lỗi trong vùng cấm. Trên chấm 11m, Anthony Gordon lạnh lùng dứt điểm chuẩn xác, nhân đôi cách biệt cho đội khách trước giờ nghỉ.

Sang hiệp hai, Newcastle càng chơi càng hứng khởi. Phút 62, họ tiếp tục được hưởng phạt đền sau khi VAR xác định Leysen để bóng chạm tay trong vòng cấm. Gordon một lần nữa thể hiện sự bản lĩnh với cú sút hiểm hóc vào góc thấp bên phải, hoàn tất cú đúp trên chấm 11m.

Khi thế trận gần như an bài, đội khách vẫn chưa dừng lại. Phút 80, cầu thủ vào sân thay người Harvey Barnes ấn định chiến thắng 4-0 bằng một pha phản công mẫu mực. Nhận đường chọc khe tinh tế của Osula, Barnes thoát xuống đối mặt thủ môn và dứt điểm gọn gàng, khép lại đêm thi đấu hoàn hảo.