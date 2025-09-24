Khi 'chú nhện' Julian Alvarez sa lưới

Khi Julian Alvarez đánh mất sự tự tin, cả cấu trúc tấn công của Atletico Madrid cũng rệu rã theo, biến tham vọng vô địch thành giấc mơ xa vời.

Julian Alvarez đang mất đi sự nguy hiểm.

Sau 5 vòng đấu đầu tiên của La Liga 2025/26, Atletico chỉ giành được đúng một chiến thắng. Đó không phải là con số phản ánh tham vọng của một đội bóng từng định vị mình trong nhóm quyền lực ở Tây Ban Nha và châu Âu.

Và khi mổ xẻ nguyên nhân, tất cả ánh nhìn đều đổ dồn vào hàng công - nơi mà Julian Alvarez, người được HLV Diego Simeone coi như thủ lĩnh dự án mới, lại đang đánh mất chính mình.

Sự im lặng đáng sợ của Julian Alvarez

Alvarez khởi đầu mùa giải bằng cú sút phạt thành bàn trước Espanyol. Một khởi đầu tưởng như báo hiệu sự bùng nổ.

Thế nhưng từ đó đến nay, chân sút người Argentina rơi vào vòng xoáy im lặng. Anh không ghi thêm bàn nào, không tạo ra ảnh hưởng quyết định, và ngày càng đánh mất sự tự tin.

Trận đấu trên sân Son Moix gặp Mallorca là minh chứng rõ nhất. Alvarez vừa dính chấn thương nhẹ đầu gối, vừa sút hỏng quả phạt đền - lần đầu tiên trong sự nghiệp châu Âu anh thất bại từ chấm 11 m.

Đỉnh điểm là việc bị rút ra sân ở phút 62, khi gương mặt hằn rõ sự bực bội, miệng lẩm bẩm “lúc nào cũng là tôi”. Trong một khoảnh khắc, hình ảnh “chú nhện” (biệt danh Alvarez) từng gieo ác mộng cho hàng thủ Premier League và World Cup 2022 nay lại bị trói chặt bởi chính áp lực kỳ vọng.

Julian Alvarez từng chơi rất hay mùa trước.

Những thống kê càng phơi bày vấn đề. Tính đến sau vòng 5, Alvarez chỉ có một cơ hội ngon ăn ngoài cú sút phạt thành bàn. Chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) của anh trong trận gặp Mallorca đạt 1,09 - nhưng phần lớn nhờ quả phạt đền. Nghĩa là, trong phần lớn thời gian, Alvarez không thật sự hiện diện ở khu vực nguy hiểm. Đã hơn một tháng anh chưa nổ súng, và pha kiến tạo duy nhất là cho Barrios trong trận gặp Villarreal.

Điều đáng lo hơn, chấn thương đầu gối khiến Alvarez phải nghỉ trận gặp Liverpool tại Anfield, rồi trở lại trong trạng thái gắng gượng. Những đường chạm bóng tinh tế vẫn còn đó, nhưng vai trò “người định đoạt” thì biến mất.

Căn bệnh chung của hàng công

Nếu chỉ mình Alvarez sa sút, có lẽ Atleti vẫn còn lối thoát. Nhưng nghịch lý nằm ở chỗ, cả hàng công đều đồng loạt tắt tiếng.

Alexander Sorloth - bản hợp đồng được kỳ vọng mang lại sức mạnh và sự trực diện - mới chỉ ghi đúng một bàn, và sau đó liên tục bỏ lỡ cơ hội. Một cú sút hỏng phạt đền, một tình huống đối mặt đưa bóng ra ngoài, một cú đánh đầu quá hiền. Anh khiến Simeone phải điều chỉnh: “hãy chỉ chuyền cho Sorloth khi anh ta có khoảng trống”, một mệnh lệnh nghe thôi cũng thấy sự tuyệt vọng.

Antoine Griezmann, biểu tượng của Atletico, lại rơi vào chuỗi ngày dài không bàn thắng: đã 8 tháng trôi qua kể từ lần cuối anh lập công tại La Liga. Những pha xử lý kỹ thuật và nỗ lực cống hiến vẫn hiện diện, nhưng bàn thắng thì hoàn toàn vắng bóng. Một ngôi sao từng gánh vác đội bóng nay trở thành cái bóng của chính mình.

Còn tân binh Raspadori - nhiệt tình, năng nổ - lại lạc nhịp trong sơ đồ. Anh nhiều lúc dẫm chân lên vị trí của Griezmann và Alvarez, không mang lại sự khác biệt nào. Sau 5 trận, tiền đạo người Italy chưa một lần điền tên lên bảng tỷ số.

Còn hiện tại, anh chỉ là phiên bản mờ nhạt.

Khi một đội bóng có tham vọng nhưng sau 5 trận chỉ thắng một, vấn đề không chỉ nằm ở con số. Đó là sự bế tắc trong cách vận hành và niềm tin bị bào mòn. Simeone, người nổi tiếng với bản lĩnh và khả năng “lấy lửa từ đá”, giờ đứng trước bài toán khó: làm sao để đánh thức dàn công cùn mòn, khi ngay cả quân bài hay nhất - Julian Alvarez - cũng sa sút phong độ?

Trong quá khứ, Alvarez từng khởi đầu chậm rồi bùng nổ. Mùa trước, anh chỉ ghi một bàn trong 5 trận đầu, nhưng sau đó liên tiếp nổ súng. Atletico đang chờ lịch sử lặp lại. Bởi nếu “chú nhện” không trở lại, toàn bộ cấu trúc tấn công của đội bóng thủ đô sẽ tiếp tục rệu rã.

Trước mắt Atletico là trận gặp Rayo Vallecano vào ngày 25/9, và quan trọng hơn, derby Madrid với Real - cuộc chiến không chỉ để lấy điểm mà còn để khẳng định bản lĩnh. Derby luôn là liều thuốc thử khắc nghiệt: nó có thể chôn vùi một đội bóng đang bất ổn, hoặc trở thành cú hích vực dậy cả mùa giải.

Atletico Madrid đang chờ đợi Alvarez, không chỉ như một chân sút, mà còn như ngọn lửa vực dậy niềm tin. Simeone hiểu rằng, để chống lại Real Madrid, ông cần “chú nhện” tìm lại bản năng sát thủ. Một bàn thắng có thể thay đổi tất cả: cảm hứng, khí thế, và cả vận mệnh mùa giải.

Trong bóng đá, sự sa sút của tiền đạo đôi khi chỉ là khoảnh khắc tạm thời. Nhưng khi toàn bộ hàng công cùng mất tiếng nói, vấn đề trở nên hệ thống. Atletico Madrid cần nhiều hơn những lời hứa hẹn, họ cần hành động - từ Simeone, từ Sorloth, từ Griezmann, từ Raspadori - và trên hết, từ Alvarez.

Bởi nếu “chú nhện” không sớm phá lưới, thì chính Atletico sẽ mắc kẹt trong mạng nhện do họ tự giăng ra, ngay trước khi giấc mơ cạnh tranh La Liga kịp thành hình.