Alvarez bất mãn với HLV Simeone

Trong trận hòa 1-1 của Atletico Madrid trước Mallorca tại La Liga, tiền đạo Julian Alvarez không giấu được sự thất vọng khi bị HLV Diego Simeone rút khỏi sân ở phút 60.

Khởi đầu mùa giải đáng quên của Atletico và Alvarez.

Rạng sáng 22/9, Atletico Madrid tiếp tục sa lầy trong khủng hoảng khi chỉ có được trận hòa 1-1 trước Mallorca ở vòng 5 La Liga. Alvarez gây thất vọng lớn khi sút hỏng phạt đền ở phút 14. Anh cũng chơi mờ nhạt và bị HLV Simeone rút khỏi sân ở phút 60.

Theo El Pais, ống kính truyền hình ghi lại được cảnh cựu sao Man City bày tỏ sự bực bội với câu nói: “Lúc nào cũng là tôi”, khi ngồi trên ghế dự bị thời điểm vừa bị thay ra. Chân sút người Argentina thực tế bất mãn với HLV Simeone từ mùa trước, khi không được đá chính tất cả trận của Atletico.

Thậm chí, nhà vô địch World Cup 2022 còn có ý định rời Atletico, cho rằng quyết định rời Man City để đến CLB thủ đô Tây Ban Nha là sai lầm lớn. Trong bối cảnh Atletico chật vật với chỉ một chiến thắng sau 5 trận đầu mùa, phản ứng từ Alvarez phản ánh tâm trạng căng thẳng của cầu thủ và có thể khiến phòng thay đồ đội bóng dậy sóng.

Atletico đang gây thất vọng với màn khởi đầu mùa giải tệ hại. Họ chỉ mới thắng 1 trận sau 5 vòng La Liga, thu về 6 điểm và tụt xuống tận vị trí thứ 12. Hồi giữa tuần, đội bóng của HLV Simeone cũng để thua Liverpool 2-3 tại Champions League.

Trận hòa Mallorca khiến Atletico tiếp tục bị kình địch Real Madrid, đội dẫn đầu bảng, bỏ xa tới 9 điểm trên bảng xếp hạng. Cửa đua vô địch La Liga mùa này của Atletico trở nên hẹp dần.