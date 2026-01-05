'Cái dớp' khó tin của trung vệ MU

Matthijs de Ligt trở thành tâm điểm chế nhạo trên mạng xã hội sau khi HLV Ruben Amorim bị MU sa thải vào chiều 5/1 (giờ Việt Nam).

Cái dớp khó tin của De Ligt.

Kể từ khi bắt đầu sự nghiệp bóng đá chuyên nghiệp, De Ligt chưa từng trải qua hai mùa giải liên tiếp dưới sự dẫn dắt của cùng một HLV. Điều này đồng nghĩa cứ mỗi mùa bóng mới trôi qua, tuyển thủ Hà Lan lại phải làm quen với một nhà cầm quân mới.

Với việc Ruben Amorim rời ghế nóng MU vào chiều 5/1, cái dớp của De Ligt tiếp tục được nối dài đến mùa 2026/27.

Kịch bản để De Ligt có thể phá vỡ dớp trớ trêu này là MU bất ngờ tái bổ nhiệm Amorim cho mùa giải 2026/27, hoặc trung vệ người Hà Lan chuyển đến một đội bóng mới do chính HLV người Bồ Đào Nha dẫn dắt trong kỳ chuyển nhượng hè tới.

Trên mạng xã hội, nhiều CĐV buông lời chế nhạo De Ligt, cho rằng anh mang lại vận đen cho bất kỳ HLV nào từng làm việc cùng. Từ Amorim, Erik ten Hag, Maurizio Sarri cho đến Max Allegri, Andrea Pirlo, Julian Nagelsmann hay Thomas Tuchel, tất cả đều từng trải qua những giai đoạn ngắn ngủi hoặc biến động khi có De Ligt trong đội hình.

Một tài khoản bình luận: "Có De Ligt trong đội hình, HLV trưởng chắc phải lo lắng lắm". Người hâm mộ khác viết: "Cậu ta mang đến vận đen cho bất kỳ HLV nào tiếp xúc cùng". Một fan khác nhận xét: "MU có lẽ phải xem xét lại vai trò của De Ligt ở mùa 2026/27 nếu họ bổ nhiệm một HLV tầm cỡ".

Việc thiếu sự ổn định trên băng ghế huấn luyện rõ ràng không phải nền tảng lý tưởng cho bất kỳ cầu thủ nào, đặc biệt là ở vị trí đòi hỏi sự ăn ý và chắc chắn cao như trung vệ của De Ligt.

De Ligt chưa từng trải qua 2 mùa giải liên tiếp dưới sự dẫn dắt của cùng một HLV.

