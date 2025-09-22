Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Chuyện gì đang xảy ra với Atletico Madrid?

  • Thứ hai, 22/9/2025 05:34 (GMT+7)
Rạng sáng 22/9, Atletico Madrid tiếp tục sa lầy trong khủng hoảng khi chỉ có được trận hòa 1-1 trước Mallorca ở vòng 5 La Liga.

Trận hòa Mallorca tiếp tục phơi bày những vấn đề của Atlético.

Trong một trận đấu mà Julián Álvarez sút hỏng phạt đền và Alexander Sorloth nhận thẻ đỏ, Atletico một lần nữa phô bày sự yếu kém khi rời sân Son Moix của Mallorca với chỉ một điểm. Đội khách bỏ lỡ những cơ hội rõ ràng và phải trả giá vì sự thiếu hiệu quả trong khâu dứt điểm.

Atletico có những cơ hội của mình trận này. Họ chơi áp đảo, liên tục đẩy cao đội hình, nhưng vấp phải phong độ xuất sắc của thủ môn Leo Román. Thủ thành của Mallorca trở thành nhân tố nổi bật với hàng loạt pha cứu thua quan trọng, bao gồm việc cản phá thành công quả phạt đền của Álvarez ở phút 14.

Sang hiệp hai, HLV Diego Simeone tìm cách thay đổi cục diện bằng một loạt thay đổi nhân sự, đưa Antoine Griezmann, Alexander Sorloth vào sân và đẩy Marcos Llorente lên vị trí cao hơn. Tuy nhiên, kế hoạch nhanh chóng đổ bể khi Sorloth nhận thẻ đỏ trực tiếp ở phút 72 sau pha phạm lỗi nguy hiểm với Raíllo.

Atletico Madrid anh 1

Khởi đầu mùa giải đáng quên của Atletico.

Dù chỉ còn 10 người, Atletico vẫn tìm được bàn mở tỷ số, khi Conor Gallagher tận dụng sai lầm của hàng thủ Mallorca để ghi bàn. Tuy nhiên, lợi thế dẫn bàn không kéo dài được lâu. Phút 85, Jan Virgili, cầu thủ vào sân thay người bên phía Mallorca, thực hiện quả tạt chính xác để Vedat Muriqi đánh đầu gỡ hòa.

Atletico tiếp tục gây thất vọng với màn khởi đầu mùa giải tệ hại. Họ chỉ mới thắng 1 trận sau 5 vòng La Liga, thu về 6 điểm và tụt xuống tận vị trí thứ 12. Hồi giữa tuần, đội bóng của HLV Simeone cũng để thua Liverpool 2-3 tại Champions League.

Trận hòa này khiến Atletico tiếp tục bị kình địch Real Madrid, đội dẫn đầu bảng, bỏ xa tới 9 điểm trên bảng xếp hạng. Cửa đua vô địch La Liga mùa này của Atletico trở nên hẹp dần.

