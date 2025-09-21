Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Sunderland tiếp tục gây ấn tượng

  Chủ nhật, 21/9/2025 22:11 (GMT+7)
Đêm 21/9, tại vòng 5 Premier League, tân binh giải đấu - Sunderland - kiên cường cầm chân Aston Villa 1-1, dù phải thi đấu thiếu người trong phần lớn thời gian.

Sunderland có màn trình diễn ấn tượng khi trở lại Premier League.

Sunderland thể hiện tinh thần chiến đấu ngoan cường để giữ lại một điểm quý giá trên sân Ánh Sáng, bất chấp việc phải chơi thiếu người từ phút 33, sau đó bị dẫn trước. Kết quả này giúp “Mèo đen” duy trì thành tích bất bại trên sân nhà mùa này, đồng thời vươn lên vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng với 8 điểm.

Trận đấu khởi đầu với nhịp độ nhanh khi cả hai bên đều tạo ra cơ hội. Đúng lúc thế trận đang giằng co, bước ngoặt xuất hiện khi Reinildo Mandava phải nhận thẻ đỏ vì phạm lỗi với Matty Cash, khiến Sunderland chỉ còn 10 người. Dù vậy, hàng thủ năm người của HLV Regis Le Bris đứng vững, chặn đứng các nỗ lực của Emiliano Buendia và John McGinn.

Sang hiệp hai, Villa dồn lên mạnh mẽ. Nỗ lực của họ được đền đáp khi Matty Cash tung cú sút xa khiến Roefs xử lý không tốt, bóng bay thẳng vào lưới, mở tỷ số cho đội khách ở phút 67. Nhưng lợi thế mong manh ấy chỉ tồn tại trong 9 phút. Granit Xhaka khéo léo kiến tạo bằng đầu để Wilson Isidor băng xuống dứt điểm gọn gàng, gỡ hòa 1-1 cho Sunderland.

Cuối trận, Harvey Elliott và Ollie Watkins đều có cơ hội định đoạt nhưng không thành công, trong khi Sunderland căng mình bảo toàn tỷ số. Với kết quả này, Aston Villa vẫn chưa có chiến thắng nào tại Premier League mùa giải năm nay và tiếp tục nằm trong nhóm “cầm đèn đỏ”.

21:28 21/9/2025

Duy Anh

Sunderland đấu Aston Villa Sunderland Premier League Aston Villa

