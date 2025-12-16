Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Mbappe thắng kiện PSG

  • Thứ ba, 16/12/2025 20:26 (GMT+7)
  • 54 phút trước

Tiền đạo Kylian Mbappe có chiến thắng pháp lý quan trọng trước PSG, buộc đội bóng cũ phải trả 60 triệu euro gồm tiền lương và thưởng.

Mbappe thắng kiện PSG. Ảnh: Reuters.

Tối 16/12 (giờ Hà Nội), Tòa án Lao động tại Paris ra phán quyết PSG vi phạm nghĩa vụ hợp đồng và phải thanh toán cho Mbappe số tiền lên tới 60 triệu euro, gồm tiền lương và thưởng chưa được chi trả trước đây. Vụ tranh chấp kéo dài nhiều tháng giữa hai bên thu hút sự quan tâm lớn của giới bóng đá châu Âu.

Trước đó, ngôi sao sinh năm 1998 đệ đơn kiện PSG, yêu cầu bồi thường tổng cộng 263 triệu euro, bao gồm 55 triệu euro tiền lương chưa thanh toán và các khoản thiệt hại phát sinh từ tranh chấp hợp đồng, cũng như cách đối xử mà anh cho là không thỏa đáng từ CLB.

Về phía PSG, nhà đương kim vô địch Champions League cũng không chấp nhận án phạt. Ban lãnh đạo CLB nộp đơn kháng cáo, yêu cầu Mbappe bồi thường 240 triệu euro. PSG cho rằng Mbappe gây tổn thất lớn khi không gia hạn hợp đồng và rời đội bóng theo dạng chuyển nhượng tự do để gia nhập Real Madrid vào mùa hè vừa qua.

Dù con số 60 triệu euro thấp hơn nhiều so với mức bồi thường mà Mbappe yêu cầu ban đầu, đây vẫn được xem là một chiến thắng pháp lý quan trọng đối với tuyển thủ Pháp.

Hiện tại, Mbappe thi đấu cho Real Madrid và tập trung hoàn toàn vào sự nghiệp tại Tây Ban Nha. Ở tuổi 26, anh vẫn được đánh giá là một trong những cầu thủ hay nhất thế giới và là trụ cột của “Los Blancos” cũng như đội tuyển quốc gia Pháp.

Tốc độ của Mbappe Sáng 6/9, Aurelien Tchouameni thực hiện đường chuyền dài để Kylian Mbappe bứt tốc ghi bàn giúp Pháp thắng Ukraine 2-0 ở vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu.

Mục thể thao giới thiệu cuốn sách mang tựa đề “Zidane” của các tác giả Patrick Fort và Jean Philippe, được chỉnh lý và cập nhập thông tin mới vào năm 2018. Cuốn sách này mang đến cho độc giả những câu chuyện xung quanh cuộc đời và sự nghiệp của huyền thoại người Pháp trong màu áo Juventus, Real Madrid và ĐTQG Pháp.

Duy Luân

Mbappe Kylian Mbappe Mbappe psg

    Đọc tiếp

    Doi truong MU thua nhan dau long truoc kha nang bi ban hinh anh

    Đội trưởng MU thừa nhận đau lòng trước khả năng bị bán

    1 giờ trước 19:54 16/12/2025

    0

    Tiền vệ đội trưởng Bruno Fernandes thừa nhận anh cảm thấy bị tổn thương khi biết Manchester United sẵn sàng lắng nghe những lời đề nghị dành cho mình, trong bối cảnh ngôi sao người Bồ Đào Nha được liên hệ với các CLB tại Saudi Arabia.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý