Tiền đạo Kylian Mbappe có chiến thắng pháp lý quan trọng trước PSG, buộc đội bóng cũ phải trả 60 triệu euro gồm tiền lương và thưởng.

Mbappe thắng kiện PSG. Ảnh: Reuters.

Tối 16/12 (giờ Hà Nội), Tòa án Lao động tại Paris ra phán quyết PSG vi phạm nghĩa vụ hợp đồng và phải thanh toán cho Mbappe số tiền lên tới 60 triệu euro, gồm tiền lương và thưởng chưa được chi trả trước đây. Vụ tranh chấp kéo dài nhiều tháng giữa hai bên thu hút sự quan tâm lớn của giới bóng đá châu Âu.

Trước đó, ngôi sao sinh năm 1998 đệ đơn kiện PSG, yêu cầu bồi thường tổng cộng 263 triệu euro, bao gồm 55 triệu euro tiền lương chưa thanh toán và các khoản thiệt hại phát sinh từ tranh chấp hợp đồng, cũng như cách đối xử mà anh cho là không thỏa đáng từ CLB.

Về phía PSG, nhà đương kim vô địch Champions League cũng không chấp nhận án phạt. Ban lãnh đạo CLB nộp đơn kháng cáo, yêu cầu Mbappe bồi thường 240 triệu euro. PSG cho rằng Mbappe gây tổn thất lớn khi không gia hạn hợp đồng và rời đội bóng theo dạng chuyển nhượng tự do để gia nhập Real Madrid vào mùa hè vừa qua.

Dù con số 60 triệu euro thấp hơn nhiều so với mức bồi thường mà Mbappe yêu cầu ban đầu, đây vẫn được xem là một chiến thắng pháp lý quan trọng đối với tuyển thủ Pháp.

Hiện tại, Mbappe thi đấu cho Real Madrid và tập trung hoàn toàn vào sự nghiệp tại Tây Ban Nha. Ở tuổi 26, anh vẫn được đánh giá là một trong những cầu thủ hay nhất thế giới và là trụ cột của “Los Blancos” cũng như đội tuyển quốc gia Pháp.

Tốc độ của Mbappe Sáng 6/9, Aurelien Tchouameni thực hiện đường chuyền dài để Kylian Mbappe bứt tốc ghi bàn giúp Pháp thắng Ukraine 2-0 ở vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu.