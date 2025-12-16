Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Đội tiếp sức nữ Việt Nam giành HCV 6 kỳ SEA Games liên tiếp

  • Thứ ba, 16/12/2025 19:48 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Đội tuyển điền kinh Việt Nam tiếp tục chứng tỏ sức mạnh vượt trội khi giành HCV ở nội dung tiếp sức 4x400 m nữ tối 16/12.

Điền kinh Việt Nam không có đối thủ ở nội dung tiếp sức 4x400 m nữ. Ảnh: Duy Hiệu (từ Bangkok).

Với sự thi đấu xuất sắc và ăn ý của Hoàng Thị Minh Hạnh, Nguyễn Thị Hằng, Lê Thị Tuyết Mai và Nguyễn Thị Ngọ, các cô gái Việt Nam dễ dàng cán vạch đích đầu tiên, mang về tấm HCV quan trọng cho đoàn thể thao nước nhà.

Chiến thắng này đồng thời giúp đội điền kinh Việt Nam hoàn thành chỉ tiêu 12 HCV, củng cố vị thế hàng đầu khu vực Đông Nam Á. Tiếp sức 4x400 m nữ vốn là một trong những thế mạnh lâu năm của điền kinh Việt Nam.

Từ SEA Games 28 (2015), đội tuyển chưa từng thất bại, giành HCV liên tiếp tại SEA Games 29 (2017), SEA Games 30 (2019), SEA Games 31 (2021 tổ chức năm 2022 do Covid-19), SEA Games 32 (2023) và nay là SEA Games 33.

Chiến thắng của đội 4x400 m nữ là minh chứng cho sức mạnh đồng đội và khả năng thi đấu ổn định, và kết quả của quá trình rèn luyện chuyên nghiệp, kinh nghiệm thi đấu dày dạn và tinh thần quyết tâm cao của các VĐV Việt Nam.

Đây cũng là tấm gương điển hình về sự bền bỉ và kỷ luật trong thể thao, khi các vận động viên trẻ được đào tạo và cọ xát qua nhiều giải đấu quốc tế, góp phần duy trì vị thế điền kinh Việt Nam trong khu vực.

Điền kinh Việt Nam phá sâu kỷ lục SEA Games của Thái Lan Điền kinh Việt Nam tiếp tục ghi dấu ấn đậm nét tại đấu trường khu vực bằng màn trình diễn bùng nổ ở nội dung tiếp sức 4x400 m hỗn hợp. Các VĐV mang về tấm HCV quý giá cùng một kỷ lục SEA Games mới.

Nguyễn Thị Oanh chạm kỷ lục HCV ở SEA Games

Chiều 16/12, Nguyễn Thị Oanh tiếp tục ghi dấu ấn đậm nét trong lịch sử điền kinh SEA Games khi giành huy chương vàng nội dung 3.000 m vượt chướng ngại vật.

3 giờ trước

Bảng tổng sắp SEA Games 33 ngày 16/12: 'Cơn mưa vàng' từ điền kinh

Ngày thi đấu 16/12 tại SEA Games 33 khép lại với dấu ấn đậm nét của đoàn Thể thao Việt Nam, khi điền kinh xuất sắc hoành thành chỉ tiêu giành 12 HCV.

13 giờ trước

Cơn lốc Puripol cuốn phăng kỷ lục SEA Games

Điền kinh Đông Nam Á vừa chứng kiến một cột mốc đáng nhớ khi Puripol Boonson tiếp tục khẳng định vị thế "thần đồng tốc độ" của Thái Lan.

20:05 13/12/2025

Tiết lộ về HLV Park Hang-seo

Mục Thể thao giới thiệu tủ sách về HLV Park Hang-seo. Ở đây, độc giả sẽ có cơ hội tìm hiểu những câu chuyện về nhà cầm quân người Hàn Quốc trong thời gian ông cùng bóng đá Việt Nam làm nên lịch sử ở những giải đấu khu vực Đông Nam Á, lẫn châu Á.

Minh Nghi

