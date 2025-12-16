Đội tiếp sức nữ Việt Nam giành HCV 6 kỳ SEA Games liên tiếp

Đội tuyển điền kinh Việt Nam tiếp tục chứng tỏ sức mạnh vượt trội khi giành HCV ở nội dung tiếp sức 4x400 m nữ tối 16/12.

Điền kinh Việt Nam không có đối thủ ở nội dung tiếp sức 4x400 m nữ. Ảnh: Duy Hiệu (từ Bangkok).

Với sự thi đấu xuất sắc và ăn ý của Hoàng Thị Minh Hạnh, Nguyễn Thị Hằng, Lê Thị Tuyết Mai và Nguyễn Thị Ngọ, các cô gái Việt Nam dễ dàng cán vạch đích đầu tiên, mang về tấm HCV quan trọng cho đoàn thể thao nước nhà.

Chiến thắng này đồng thời giúp đội điền kinh Việt Nam hoàn thành chỉ tiêu 12 HCV, củng cố vị thế hàng đầu khu vực Đông Nam Á. Tiếp sức 4x400 m nữ vốn là một trong những thế mạnh lâu năm của điền kinh Việt Nam.

Từ SEA Games 28 (2015), đội tuyển chưa từng thất bại, giành HCV liên tiếp tại SEA Games 29 (2017), SEA Games 30 (2019), SEA Games 31 (2021 tổ chức năm 2022 do Covid-19), SEA Games 32 (2023) và nay là SEA Games 33.

Chiến thắng của đội 4x400 m nữ là minh chứng cho sức mạnh đồng đội và khả năng thi đấu ổn định, và kết quả của quá trình rèn luyện chuyên nghiệp, kinh nghiệm thi đấu dày dạn và tinh thần quyết tâm cao của các VĐV Việt Nam.

Đây cũng là tấm gương điển hình về sự bền bỉ và kỷ luật trong thể thao, khi các vận động viên trẻ được đào tạo và cọ xát qua nhiều giải đấu quốc tế, góp phần duy trì vị thế điền kinh Việt Nam trong khu vực.

