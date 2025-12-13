Cơn lốc Puripol cuốn phăng kỷ lục SEA Games

Điền kinh Đông Nam Á vừa chứng kiến một cột mốc đáng nhớ khi Puripol Boonson tiếp tục khẳng định vị thế "thần đồng tốc độ" của Thái Lan.

Ở chung kết nội dung 200 m nam tối 13/12, VĐV mới 18 tuổi cán đích đầu tiên với thời gian 20 giây 07. Anh phá sâu kỷ lục do chính mình thiết lập ở SEA Games 21 diễn ra tại Việt Nam năm 2022 với thời gian 20 giây 37. Một chiến thắng không chỉ mang về tấm HCV danh giá, mà còn cho thấy sự vượt trội rõ rệt của Puripol so với các đối thủ trong khu vực.

Trước đó, tại cự ly 100 m nam hôm 11/12, Puripol làm nên lịch sử khi trở thành VĐV Đông Nam Á đầu tiên chạy dưới mốc 10 giây – cột mốc từng được xem là giới hạn bất khả xâm phạm của điền kinh khu vực. Thành tích lập tức đưa tên tuổi của anh vào nhóm những chân chạy trẻ triển vọng hàng đầu châu lục.

Puripol Boonson không có đối thủ ở Đông Nam Á. Ảnh: Minh Chiến.

Sở hữu tốc độ bùng nổ, khả năng tăng tốc ấn tượng và tâm lý thi đấu vững vàng dù tuổi đời còn rất trẻ, Puripol đang mở ra một chuẩn mực mới cho các nội dung chạy ngắn ở Đông Nam Á. Ở tuổi 18, anh không chỉ thống trị các đường chạy SEA Games, mà còn được kỳ vọng sẽ vươn tầm châu Á trong tương lai gần.

Màn trình diễn tại SEA Games lần này cho thấy khoảng cách đáng kể giữa Puripol và phần còn lại của khu vực. Với những gì đã thể hiện, "cơn lốc Thái Lan" không đơn thuần là hiện tượng nhất thời, mà đang trên hành trình trở thành biểu tượng mới của điền kinh Đông Nam Á trong nhiều năm tới.