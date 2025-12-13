Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Cơn lốc Puripol cuốn phăng kỷ lục SEA Games

  • Thứ bảy, 13/12/2025 20:05 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Điền kinh Đông Nam Á vừa chứng kiến một cột mốc đáng nhớ khi Puripol Boonson tiếp tục khẳng định vị thế "thần đồng tốc độ" của Thái Lan.

Ở chung kết nội dung 200 m nam tối 13/12, VĐV mới 18 tuổi cán đích đầu tiên với thời gian 20 giây 07. Anh phá sâu kỷ lục do chính mình thiết lập ở SEA Games 21 diễn ra tại Việt Nam năm 2022 với thời gian 20 giây 37. Một chiến thắng không chỉ mang về tấm HCV danh giá, mà còn cho thấy sự vượt trội rõ rệt của Puripol so với các đối thủ trong khu vực.

Trước đó, tại cự ly 100 m nam hôm 11/12, Puripol làm nên lịch sử khi trở thành VĐV Đông Nam Á đầu tiên chạy dưới mốc 10 giây – cột mốc từng được xem là giới hạn bất khả xâm phạm của điền kinh khu vực. Thành tích lập tức đưa tên tuổi của anh vào nhóm những chân chạy trẻ triển vọng hàng đầu châu lục.

Puripol Boonson không có đối thủ ở Đông Nam Á. Ảnh: Minh Chiến.

Sở hữu tốc độ bùng nổ, khả năng tăng tốc ấn tượng và tâm lý thi đấu vững vàng dù tuổi đời còn rất trẻ, Puripol đang mở ra một chuẩn mực mới cho các nội dung chạy ngắn ở Đông Nam Á. Ở tuổi 18, anh không chỉ thống trị các đường chạy SEA Games, mà còn được kỳ vọng sẽ vươn tầm châu Á trong tương lai gần.

Màn trình diễn tại SEA Games lần này cho thấy khoảng cách đáng kể giữa Puripol và phần còn lại của khu vực. Với những gì đã thể hiện, "cơn lốc Thái Lan" không đơn thuần là hiện tượng nhất thời, mà đang trên hành trình trở thành biểu tượng mới của điền kinh Đông Nam Á trong nhiều năm tới.

Nguyễn Thị Oanh 5 lần liên tiếp vô địch 5.000 m SEA Games

Tối 13/12, Nguyễn Thị Oanh không có đối thủ trên đường chạy 5.000 m tại SEA Games 33 khi về đích đầu tiên.

2 giờ trước

Mâu thuẫn nội ngoại khiến U22 Indonesia thất bại tại SEA Games

Sáu tháng cuối năm 2025 chứng kiến bóng đá Indonesia rơi vào vòng xoáy thất bại hiếm thấy mà đỉnh điểm là bị truất ngôi tại SEA Games 33 từ vòng bảng.

2 giờ trước

HLV Mai Đức Chung, tuyển nữ Indonesia nói gì trước bán kết?

Trước bán kết môn bóng đá nữ SEA Games 33, HLV Mai Đức Chung và phía tuyển Indonesia đều bày tỏ sự tự tin, thận trọng và quyết tâm cao, hứa hẹn cuộc so tài căng thẳng và giàu toan tính.

6 giờ trước

Tiết lộ về HLV Park Hang-seo

Mục Thể thao giới thiệu tủ sách về HLV Park Hang-seo. Ở đây, độc giả sẽ có cơ hội tìm hiểu những câu chuyện về nhà cầm quân người Hàn Quốc trong thời gian ông cùng bóng đá Việt Nam làm nên lịch sử ở những giải đấu khu vực Đông Nam Á, lẫn châu Á.

