HLV Mai Đức Chung, tuyển nữ Indonesia nói gì trước bán kết?

Trước bán kết môn bóng đá nữ SEA Games 33, HLV Mai Đức Chung và phía tuyển Indonesia đều bày tỏ sự tự tin, thận trọng và quyết tâm cao, hứa hẹn cuộc so tài căng thẳng và giàu toan tính.

Thầy trò HLV Mai Đức Chung sẵn sàng cho trận bán kết. Ảnh: Duy Hiệu.

Trong buổi họp báo chiều 13/12, HLV Mai Đức Chung khẳng định: "Chúng tôi nắm được thông tin Indonesia có tới 6 gương mặt khác nhau, trong đó 4 cầu thủ nhập tịch được thay đổi và bổ sung. Điều đó buộc ban huấn luyện Việt Nam phải phân tích rất kỹ, từ con người đến chiến thuật".

Chiến lược gia giàu kinh nghiệm nhấn mạnh tuyển nữ Việt Nam không bị động trước những biến động ấy. "Chúng tôi đã học hỏi, nghiên cứu và chuẩn bị đối sách cụ thể. Ban huấn luyện cùng các cầu thủ đều hiểu rằng nếu đối phương thay đổi nhân sự hay cách chơi, chúng ta cũng phải có phương án tương ứng để kiểm soát thế trận", HLV Mai Đức Chung nói.

HLV Mai Đức Chung dành sự tôn trọng cho đối thủ Indonesia khi thừa nhận họ là tập thể có tổ chức tốt, lối chơi nhanh và giàu năng lượng. Khép lại buổi họp báo, ông gửi lời cảm ơn tới người hâm mộ và khẳng định tuyển nữ Việt Nam sẽ thể hiện được phong độ tốt nhất trong trận bán kết.

Cùng tham dự buổi họp báo, Phạm Hải Yến cho biết toàn đội sẽ thi đấu với tinh thần quyết tâm cao nhất để hướng tới mục tiêu vào chung kết. Tiền đạo của đội tuyển tiết lộ việc cô được trao băng đội trưởng thay Huỳnh Như xuất phát từ hoàn cảnh đồng đội gặp chấn thương, đồng thời là sự san sẻ trách nhiệm trong tập thể. "Đó vừa là sự phân công của ban huấn luyện, vừa là trách nhiệm mà tôi sẵn sàng gánh vác để cùng toàn đội cố gắng nhiều hơn", Hải Yến chia sẻ.

Đối thủ của tuyển nữ Việt Nam ở bán kết sẽ là nữ Indonesia, trong khi Thái Lan giành ngôi đầu để gặp Philippines. Ảnh: Duy Hiệu.

Về phía Indonesia, HLV Akira Higashiyama tự hào khi đội tuyển nữ nước này lần đầu tiên góp mặt ở vòng bán kết SEA Games, coi đây là cột mốc mang tính lịch sử. Theo ông, việc lọt vào nhóm bốn đội mạnh nhất là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực không ngừng của toàn đội.

Nhà cầm quân người Nhật Bản giữ tâm thế thoải mái nhưng không giấu sự thận trọng. Ông thừa nhận Việt Nam là đối thủ hàng đầu khu vực, giàu truyền thống và luôn được xem là ứng viên vô địch, song Indonesia rút ra nhiều bài học quan trọng và sẽ vận dụng những kinh nghiệm ấy để chuẩn bị phương án đối phó. "Chúng tôi muốn chơi một trận bán kết chất lượng và sẽ làm tất cả để tìm kiếm chiến thắng", ông nhấn mạnh.

Cùng quan điểm, đội trưởng Gea Yumanda khẳng định mục tiêu của Indonesia không chỉ dừng lại ở việc tạo dấu ấn lịch sử. Nữ tuyển thủ này cho biết toàn đội nhận được sự ủng hộ lớn từ người hâm mộ quê nhà và sẵn sàng bước vào thử thách lớn nhất giải đấu.

Dù đánh giá cao sức mạnh của đội tuyển nữ Việt Namp, Gea Yumanda tin rằng tình thế hiện tại khác. Với quãng nghỉ lên tới 5 ngày để hồi phục và chuẩn bị, Indonesia tự tin bước vào trận bán kết với quyết tâm cao nhất, hướng tới một kết quả bất ngờ.

Tuyển nữ Việt Nam sẽ chạm trán Indonesia vào lúc 16h00 ngày 14/12.

