Báo Indonesia sốc khi bị loại sớm

Truyền thông Indonesia tỏ ra thất vọng khi đội U22 nước này bị loại ngay tại vòng bảng SEA Games 33.

Ba bàn thắng không cứu nổi U22 Indonesia Tối 12/12, U22 Indonesia thắng U22 Myanmar 3-1 nhưng bị loại khỏi SEA Games 33 do ghi ít bàn thắng hơn U22 Malaysia.

Ở lượt trận cuối vòng bảng tối 12/12, U22 Indonesia thắng 3-1 trước U22 Myanmar. Tuy nhiên, kết quả này vẫn không đủ để thầy trò HLV Indra Sjafri giành quyền vào bán kết.

U22 Indonesia có cùng hiệu số +1 với U22 Malaysia tại bảng B nhưng ghi ít bàn thắng hơn đối thủ (3 so với 4). Như vậy, 4 đội góp mặt ở bán kết SEA Games 33 được xác định là U22 Việt Nam, U22 Thái Lan, U22 Philippines và U22 Malaysia.

Kết quả trên khiến truyền thông Indonesia đau đớn. Tờ Bola bình luận: "Bi kịch của bóng đá nước nhà". Theo tờ này, các cầu thủ U22 Indonesia nỗ lực nhưng không thể ghi thêm một bàn thắng để giành vé vào bán kết.

Trong khi đó, CNN Indonesia cho rằng sự chuẩn bị không tốt của đội nhà khiến họ phải trả giá ngay từ vòng bảng. Việc thiếu vắng tiền vệ chủ chốt Marselino Ferdinan vì chấn thương gân kheo đã làm đảo lộn kế hoạch của HLV Indra Sjafri, qua đó khiến U22 Indonesia suy yếu đáng kể.

Kompas nhận xét rằng U22 Indonesia rời giải quá sớm và không thể bảo vệ tấm huy chương vàng từng giành được tại SEA Games 32. Đây vốn là mục tiêu ban đầu của đội, nhưng sau đó Liên đoàn bóng đá nước này hạ chỉ tiêu để giảm áp lực.

Tại bán kết SEA Games 33, U22 Việt Nam đối đầu U22 Philippines, trong khi chủ nhà U22 Thái Lan chạm trán U22 Malaysia.

