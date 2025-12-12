U22 Indonesia bị loại ngay từ vòng bảng

U22 Indonesia thắng 3-1 trước U22 Myanmar nhưng sở hữu hiệu số kém hơn U22 Malaysia, qua đó sớm bị loại khỏi SEA Games 33.

U22 Indonesia (áo đỏ) gây thất vọng ở SEA Games 33.

Tối 12/12, U22 Indonesia và U22 Myanmar bước vào lượt trận quyết định với cùng mục tiêu phải thắng đậm để nuôi hy vọng giành suất nhì bảng có thành tích tốt nhất vào bán kết SEA Games 33. Trong bối cảnh Malaysia đang nắm lợi thế, cả hai đội không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chơi tấn công ngay từ đầu.

U22 Indonesia tràn lên ép sân từ phút đầu, liên tục uy hiếp bằng những quả ném biên mạnh vào thẳng vòng cấm, vũ khí quen thuộc của họ. Tuy nhiên, U22 Myanmar phòng ngự đầy kỷ luật, giữ cự ly tốt và chờ cơ hội phản đòn. Phút 30, từ một pha lên bóng hiếm hoi, Min Maw Oo tạo khoảnh khắc xuất thần với cú cứa lòng đẹp mắt ngoài vòng cấm, mở tỷ số cho Myanmar và phơi bày sự lỏng lẻo của hàng thủ Indonesia.

Nhận bàn thua, Indonesia càng dồn sức tấn công nhưng lại bế tắc trong khâu dứt điểm. Phải đến phút 45, họ mới có bàn gỡ hòa nhờ sai lầm khó tin của thủ môn Myanmar, tạo điều kiện để Tony dễ dàng đệm bóng trong vòng 5m50.

Bước sang hiệp hai, Indonesia tiếp tục gây sức ép lớn, khai thác triệt để những tình huống bóng bổng và lộn xộn trước khung thành đối thủ. Nhưng sự nôn nóng khiến những cú dứt điểm cuối cùng thiếu chính xác, còn Myanmar vẫn kiên cường chống đỡ.

Tấn công ào ạt trong suốt hiệp hai, U22 Indonesia được đền đáp bằng 2 bàn thắng ở các phút 89 và 90+6, đều do công của Jens Raven. Lúc này, U22 Indonesia cần 1 bàn nữa để đi tiếp. Tuy nhiên, thời gian còn lại là quá ít.

Dù thắng U22 Myanmar với tỷ số chung cuộc 3-1, đồng thời có cùng hiệu số +1 với U22 Malaysia tại bảng B, U22 Indonesia vẫn bị loại vì ghi ít bàn hơn đối thủ (3 so với 4).

Như vậy, 4 đội vào bán kết SEA Games 33 năm nay là U22 Việt Nam, U22 Thái Lan, U22 Philippines và U22 Malaysia. Trong đó, U22 Việt Nam đối đầu U22 Philippines, còn Thái Lan chạm trán U22 Malaysia.

BXH các đội nhì bảng có thành tích tốt nhất.

