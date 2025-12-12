Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Em trai Ánh Viên giành vàng SEA Games

Tối 12/12, Nguyễn Quang Thuấn về nhất nội dung chung kết 400 m hỗn hợp cá nhân nam.

Khoảnh khắc em trai Ánh Viên lần đầu giành HCV SEA Games Tối 12/12, Nguyễn Quang Thuấn bứt phá mạnh mẽ để về nhất nội dung 400 m hỗn hợp cá nhân nam với thành tích ấn tượng 4 phút 19 giây 98.

Với thành tích ấn tượng 4 phút 19 giây 98, Nguyễn Quang Thuấn có màn bứt phá mạnh mẽ để về nhất nội dung 400 m hỗn hợp cá nhân nam. Đáng chú ý, đây là tấm HCV đầu tiên của em trai Ánh Viên ở một kỳ SEA Games.

Tại hai kỳ SEA Games 31 và 32, Quang Thuấn nỗ lực nhưng thành tích tốt nhất chỉ là giành huy chương bạc. Người hâm mộ kỳ vọng cậu em trai của Ánh Viên sẽ đổi màu huy chương tại đại hội thể thao khu vực lần thứ 33.

Quang Thuấn giành vàng nội dung 400 m hỗn hợp cá nhân nam. Ảnh: Minh Chiến.

Và Quang Thuấn đã hoàn thành mục tiêu đề ra. Đây cũng là HCV thứ 23 của đoàn Việt Nam ở SEA Games 33. Trước đó, Quang Thuấn gây tiếc nuối khi về sau Trần Hưng Nguyên và VĐV Philippines ở chung kết 200 m hỗn hợp cá nhân nam.

Cũng ở nội dung 400 m hỗn hợp cá nhân nam vừa diễn ra, Trần Hưng Nguyên thi đấu xuất sắc và giành HCB với thời gian 4 phút 25 giây 45.

Tuyển bơi Việt Nam đang bứt phá mạnh mẽ với 4 tấm HCV chỉ trong 3 ngày thi đấu. Trước đó, Trần Hưng Nguyên (bơi 200 m hỗn hợp cá nhân nam), Nguyễn Viết Tường - Trần Văn Nguyễn Quốc - Nguyễn Huy Hoàng - Trần Hưng Nguyên (bởi 4x200 m tự do nam) và Phạm Thanh Bảo (Bơi - 100 mét ếch) lần lượt mang vàng về cho đoàn Việt Nam.

