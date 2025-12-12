Tấm HCV của VĐV lớn tuổi nhất thể dục dụng cụ Việt Nam

Ở tuổi 30, Đinh Phương Thành trở lại đấu trường SEA Games và lập tức chứng minh giá trị bằng tấm HCV xà kép.

Trưa chiều 12/12, Đinh Phương Thành thực hiện bài thi gần như hoàn hảo đạt 12.900 điểm. Anh vượt qua hai đối thủ bám đuổi sát phía sau là Yudha Satria Tri Wira của Indonesia (12.633 điểm) và Nomura Fuga của Thái Lan (12.167 điểm).

Chiến thắng ở nội dung xà kép là một cú trở lại đủ mạnh để nhắc rằng "anh cả" còn nguyên đẳng cấp sau gần một thập kỷ đứng trong nhóm tinh hoa của TDDC Việt Nam.

Thành luôn là gương mặt kỳ cựu của đội tuyển, nhưng ở nhiều kỳ SEA Games trước, anh chưa bao giờ đơn độc. Đồng hành với anh suốt gần 10 năm là người bạn thân cùng tuổi, cũng là đối thủ lẫn cộng sự xuất sắc Lê Thanh Tùng. Vì vậy, khi tái xuất ở SEA Games 33 mà không còn “tri kỷ” bên cạnh, cảm xúc của anh pha lẫn vui và tiếc nuối.

Đinh Phương Thành chứng tỏ đẳng cấp ở nội dung xà kép. Ảnh: Duy Hiệu.

Hành trình của Đinh Phương Thành bắt đầu tỏa sáng từ Asiad 2014 với tấm HCĐ xà kép khi mới 19 tuổi. Một năm sau, tại SEA Games 2015, anh và Thanh Tùng đưa đội tuyển TDDC nam thống trị khu vực với 6/8 HCV. Từ đó đến SEA Games 32, bộ đôi này là trụ cột không thể thay thế, góp phần giúp Việt Nam duy trì vị thế dẫn đầu và thậm chí cùng nhau giành suất dự Olympic Tokyo 2020 – một dấu mốc sự nghiệp mà ít VĐV Việt Nam chạm tới.

SEA Games 32 năm 2023 đánh dấu bước ngoặt. Thành lập gia đình, đón con trai đầu lòng và quyết định không dự Asiad 19. Còn Thanh Tùng rời đội tuyển để chuyển sang con đường huấn luyện. Tưởng như đó là dấu chấm hết cho bộ đôi từng gắn bó cả tuổi trẻ.

Nhưng SEA Games 33 mở ra một chương mới. Trở lại sau thời gian dài ít thi đấu quốc tế, Đinh Phương Thành giữ nguyên phong thái, bản lĩnh và độ tinh xảo trong từng động tác. Và tấm HCV xà kép vừa giành được là minh chứng cho nỗ lực bền bỉ suốt 10 năm, qua đó viết tiếp hành trình huy hoàng của TDDC Việt Nam.

Ở tuổi 30, Đinh Phương Thành đang trải qua kỳ SEA Games thứ 6 trong sự nghiệp. Anh còn tham dự một nội dung nữa là xà đơn.