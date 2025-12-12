Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Hình ảnh VĐV Việt Nam nằm gục trên đường chạy SEA Games 33

  Thứ sáu, 12/12/2025 11:26 (GMT+7)
  • 20 phút trước

Hôm 11/12, khoảnh khắc VĐV Sầm Văn Đời nằm gục trên đường chạy sân Supachalasai (Bangkok) sau khi cán đích nội dung 1.500 m nam SEA Games 33 gây chú ý mạnh mẽ.

Sầm Văn Đời chấn thương, phải đi bộ về đích ở nội dung 1.500 m.

Trong khi mọi ống kính hướng về VĐV chủ nhà với tấm HCV, Sầm Văn Đời lặng lẽ loạng choạng về đích. Anh là người hoàn thành cuộc đua cuối cùng, không có huy chương hay thứ hạng. Nhưng điều khiến người xem xúc động là cách VĐV này không bỏ cuộc dù cơ thể gần như khó có thể đáp ứng được.

Đây là lần đầu chàng trai người Cao Bằng có tấm vé dự SEA Games, khoác áo tuyển quốc gia ở một kỳ đại hội khu vực. Điều đó đồng nghĩa với vô số giờ rèn luyện, đổ mồ hôi trên những đường chạy thưa người, cùng khát khao khẳng định bản thân trong màu áo Việt Nam.

Bước vào chung kết, Văn Đời thi đấu kiên cường nhưng gặp chấn thương, khiến mỗi bước chạy trở nên nặng nề. Dù vậy, anh không dừng lại. Cảm giác đau đớn hiện rõ trên khuôn mặt, nhưng quyết tâm không bỏ cuộc đưa Văn Đời qua vạch đích, rồi đổ gục xuống đường piste trong tiếng thở đứt quãng.

Khoảnh khắc của Văn Đời cho thấy tinh thần thể thao đích thực với sự kiên trì, bền bỉ và đầy tự trọng. Văn Đời ghi dấu ấn bằng hình ảnh đẹp của một chiến binh. Anh nhận được nhiều lời khen ngợi cho nỗ lực đến giây cuối cùng.

Cũng ở chung kết 1.500 m nam, Lương Đức Phước về đích thứ 3 với thời gian 3 phút 50 giây 13, cho thấy phong độ lên cao của chân chạy Việt Nam. Thành tích thậm chí nhanh hơn tới 4 giây so với thông số giúp anh giành HCV tại SEA Games 31.

Pha xử lý gây chú ý của Thanh Nhã

