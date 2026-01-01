Lewandowski tự do tìm bến đỗ mới

Robert Lewandowski và Andreas Christensen cùng bước vào 6 tháng cuối của hợp đồng, qua đó có thể tự do tìm kiếm đội bóng mới.

Theo quy định của FIFA, kể từ thời điểm này, cả Lewandowski và Christensenđ ược quyền tự do đàm phán và ký thỏa thuận sơ bộ với bất kỳ CLB nào mà không cần thông qua đội chủ sân Camp Nou.

Với Lewandowski, dù sẽ tròn 38 tuổi vào tháng 8 tới, vai trò của tiền đạo người Ba Lan tại Barcelona vẫn rất quan trọng. Anh là chân sút tốt thứ hai của đội mùa này với 8 bàn sau 18 lần ra sân, chỉ đứng sau Ferran Torres.

Tuy nhiên, tương lai của Lewandowski phụ thuộc nhiều vào vị thế mà anh được đảm bảo trong kế hoạch mùa giải 2026/27. Nếu không còn là lựa chọn trung tâm, những lời mời hấp dẫn từ MLS hoặc Saudi Arabia hoàn toàn có thể khiến cựu sao Bayern Munich cân nhắc ra đi.

Barcelona đánh giá cao sự chuyên nghiệp và đóng góp của tiền đạo người Ba Lan, nhưng vẫn thận trọng trước yếu tố tuổi tác. Trong bối cảnh nhiều CLB theo đuổi, Lewandowski hoàn toàn có thể chủ động chọn bến đỗ phù hợp nếu rời sân Camp Nou.

Với trường hợp của Christensen, trung vệ người Đan Mạch dính chấn thương ACL nghiêm trọng và gần như chắc chắn nghỉ hết mùa. Điều này buộc ban lãnh đạo Barca phải cân nhắc lại kế hoạch thanh lý cầu thủ.

Chủ tịch Joan Laporta tính đến phương án gia hạn ngắn hạn kèm cắt giảm lương, vừa thể hiện trách nhiệm với cầu thủ, vừa tránh nguy cơ mất trắng. Tuy nhiên, tham vọng góp mặt tại World Cup 2026 có thể khiến Christensen lựa chọn rời đi để tìm cơ hội ra sân ngay khi hồi phục.