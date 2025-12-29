Hình ảnh gây kinh ngạc của Lewandowski

Ở tuổi 37, tiền đạo Robert Lewandowski vẫn giữ được khối cơ bắp ấn tượng.

Lewandowski khoe cơ bắp trong phòng gym.

Lewandowski tiếp tục khiến người hâm mộ trầm trồ bởi nền tảng thể lực và hình thể gần như hoàn hảo. Hình ảnh mới nhất trong phòng gym cho thấy tiền đạo người Ba Lan sở hữu thân hình săn chắc, cơ bắp nổi khối rõ ràng, không hề thua kém các cầu thủ trẻ ở độ tuổi đôi mươi.

Theo các nghiên cứu sinh học được chia sẻ trên Sport thời gian gần đây, "tuổi sinh học" của Lewandowski thấp hơn đáng kể so với con số 37 trên giấy tờ. Điều này phần nào lý giải vì sao anh vẫn duy trì được phong độ ổn định và sức bền ấn tượng trong môi trường bóng đá đỉnh cao.

Báo chí Tây Ban Nha cho biết Lewandowski dành nhiều thời gian trong phòng gym, kết hợp các bài tập sức mạnh, độ linh hoạt và phục hồi cơ bắp. Bên cạnh đó, chế độ dinh dưỡng khoa học, được cá nhân hóa theo từng giai đoạn thi đấu, giúp tiền đạo này duy trì tỷ lệ mỡ cơ thể lý tưởng và hạn chế nguy cơ chấn thương.

Sự kỷ luật của Lewandowski không chỉ thể hiện ở việc tập luyện mà còn trong sinh hoạt hàng ngày. Anh nổi tiếng với lối sống lành mạnh, hạn chế các thói quen có hại cho cơ thể, đồng thời luôn chú trọng giấc ngủ và quá trình hồi phục.

Chính sự chuyên nghiệp ấy giúp Lewandowski kéo dài đỉnh cao sự nghiệp, bất chấp lịch thi đấu dày đặc và cường độ ngày càng khắc nghiệt. Ở mùa giải 2025/26, Lewandowski ghi 8 bàn sau 18 trận trên mọi đấu trường cho Barcelona.

