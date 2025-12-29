Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Hình ảnh gây kinh ngạc của Lewandowski

  • Thứ hai, 29/12/2025 20:00 (GMT+7)
  • 23 giờ trước

Ở tuổi 37, tiền đạo Robert Lewandowski vẫn giữ được khối cơ bắp ấn tượng.

Lewandowski khoe cơ bắp trong phòng gym.

Lewandowski tiếp tục khiến người hâm mộ trầm trồ bởi nền tảng thể lực và hình thể gần như hoàn hảo. Hình ảnh mới nhất trong phòng gym cho thấy tiền đạo người Ba Lan sở hữu thân hình săn chắc, cơ bắp nổi khối rõ ràng, không hề thua kém các cầu thủ trẻ ở độ tuổi đôi mươi.

Theo các nghiên cứu sinh học được chia sẻ trên Sport thời gian gần đây, "tuổi sinh học" của Lewandowski thấp hơn đáng kể so với con số 37 trên giấy tờ. Điều này phần nào lý giải vì sao anh vẫn duy trì được phong độ ổn định và sức bền ấn tượng trong môi trường bóng đá đỉnh cao.

Báo chí Tây Ban Nha cho biết Lewandowski dành nhiều thời gian trong phòng gym, kết hợp các bài tập sức mạnh, độ linh hoạt và phục hồi cơ bắp. Bên cạnh đó, chế độ dinh dưỡng khoa học, được cá nhân hóa theo từng giai đoạn thi đấu, giúp tiền đạo này duy trì tỷ lệ mỡ cơ thể lý tưởng và hạn chế nguy cơ chấn thương.

Sự kỷ luật của Lewandowski không chỉ thể hiện ở việc tập luyện mà còn trong sinh hoạt hàng ngày. Anh nổi tiếng với lối sống lành mạnh, hạn chế các thói quen có hại cho cơ thể, đồng thời luôn chú trọng giấc ngủ và quá trình hồi phục.

Chính sự chuyên nghiệp ấy giúp Lewandowski kéo dài đỉnh cao sự nghiệp, bất chấp lịch thi đấu dày đặc và cường độ ngày càng khắc nghiệt. Ở mùa giải 2025/26, Lewandowski ghi 8 bàn sau 18 trận trên mọi đấu trường cho Barcelona.

Cầu thủ Barca bị bạn gái Rashford từ chối hôn Roony Bardghji muốn bạn gái Marcus Rashford trao nụ hôn xã giao nhưng bị từ chối khi cả ba tới tham dự một sự kiện bóng rổ ở Barcelona.

Mục Thể thao giới thiệu Soccernomics của hai tác giả Simon Kuper và Stefan Szymanski, cuốn sách phơi bày phần nào sự thật về nền công nghiệp bóng đá với đại diện tiêu biểu là những ông lớn như Real Madrid, Barcelona, Manchester United...

Duy Luân

  Robert Lewandowski

    Robert Lewandowski

    Robert Lewandowski là cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp người Ba Lan hiện khoác áo CLB Bayern Munich. Sau khi cùng Lech Poznan đăng quang Giải VĐQG Ba Lan và bản thân giành danh hiệu Vua phá lưới mùa giải 2009/2010, Lewandowski lần lượt chuyển sang đầu quân cho 2 gã khổng lồ của bóng đá Đức, Borussia Dortmund và Bayern Munich. Trong màu áo tuyển Ba Lan, Lewandowski có trận đấu đầu tiên vào tháng 9/2008. Anh hiện là chân sút ghi nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử ĐTQG nước này

    Bạn có biết: Lewandowski sinh ra trong một gia đình có truyền thống về thể thao. Cha anh, ông Krzysztof là nhà vô địch Judo quốc gia và có thời gian chơi bóng cho CLB hạng 2 Ba Lan Hutnik Warszawa, trong khi mẹ anh - bà Iwona - cũng từng khoác áo đội bóng chuyền AZS Warszaw.

    • Ngày sinh: 21/08/1988
    • Quê quán: Warsaw, Ba Lan
    • Chiều cao: 1.85 m
    • Câu lạc bộ: Bayern Munich (Đức)

