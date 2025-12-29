Sự thật ngã ngửa vụ Neves gia nhập MU

MU có kế hoạch tăng cường tuyến giữa trong kỳ chuyển nhượng mùa đông, cùng thời điểm Ruben Neves được đồn đoán cập bến Old Trafford.

MU chưa đàm phán cụ thể về thương vụ Neves.

Trong hè 2025, "Quỷ đỏ" tìm kiếm một tiền vệ phòng ngự, nhưng mọi nỗ lực đều không mang lại kết quả. Bước sang giai đoạn đầu năm mới, MU bất ngờ được liên hệ với Ruben Neves, ngôi sao đang khoác áo Al-Hilal và còn hợp đồng đến tháng 6/2026. Tiền vệ người Bồ Đào Nha vừa từ chối gia hạn với đội bóng Saudi Pro League.

Al-Hilal từng chi 47 triệu bảng để chiêu mộ Neves vào mùa hè 2023, nhưng sẵn sàng để anh ra đi với mức giá chỉ khoảng 18 triệu bảng, thậm chí thấp hơn trong kỳ chuyển nhượng mùa đông. Tuy nhiên, chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano khẳng định chưa hề có bất kỳ cuộc đàm phán nào giữa MU và Al-Hilal.

Nhà báo người Italy cho biết: "Không có tin tức nào về đàm phán, đề nghị hay tiếp xúc chính thức cho Neves. MU chỉ liên hệ với người đại diện Jorge Mendes, nhưng họ nói chuyện về nhiều cầu thủ khác nhau, không riêng gì Neves. Ở thời điểm này, mọi thứ hoàn toàn chưa có chuyển biến".

Theo Romano, việc MU làm việc với Jorge Mendes là điều bình thường, bởi đây là một trong những siêu cò quyền lực nhất bóng đá thế giới. Dù vậy, điều đó không đồng nghĩa Neves đang tiến gần tới Old Trafford.

Về mặt chuyên môn, Neves không xa lạ với Premier League. Anh từng có 219 lần ra sân cho Wolves trước khi sang Saudi Arabia. Sau gần 30 tháng thi đấu tại Trung Đông, tiền vệ sinh năm 1997 sẵn sàng trở lại bóng đá Anh, làm dấy những tin đồn liên quan đến MU.

Rào cản lớn nhất nằm ở vấn đề lương. Neves hưởng mức đãi ngộ khoảng 294.000 bảng/tuần, miễn thuế tại Saudi Arabia. Để gia nhập MU, anh đòi hỏi mức lương khoảng 200.000 bảng/tuần, trong khi "Quỷ đỏ" được cho là không muốn trả quá 150.000 bảng, tương đương thu nhập của Matheus Cunha hay Bryan Mbeumo.