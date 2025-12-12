Pha xử lý gây chú ý của Thanh Nhã

Tối 11/12, tiền đạo Nguyễn Thị Thanh Nhã kéo bóng về góc cột cờ trong pha tấn công ở trận tuyển Việt Nam thắng Myanmar 2-0 thuộc bảng B môn bóng đá nữ SEA Games 33.

Pha ngoặt bóng của Thanh Nhã gây sốt mạng xã hội.

Tình huống diễn ra ở phút 92 trên sân Chonburi khi Thanh Nhã có bóng thuận lợi bên phía cánh trái theo hướng tấn công của tuyển Việt Nam. Sau vài nhịp rê bóng hướng vào vùng cấm Myanmar, tiền đạo tuyển Việt Nam bất ngờ ngoặt bóng sang trái, kéo về phía góc cột cờ và chủ động dừng bóng.

Ngay lập tức, 3 cầu thủ Myanmar chạy tới áp sát với nỗ lực đoạt bóng từ chân Thanh Nhã. Tuy nhiên, chân sút của CLB Hà Nội giữ bóng khéo léo và mang về cho tuyển Việt Nam một quả phạt góc.

Đó là thời điểm cuối trận khi Myanmar nỗ lực dồn lên tấn công, liên tục gây sức ép về phía khung thành tuyển Việt Nam nhằm tìm kiếm bàn rút ngắn cách biệt. Các cầu thủ Myanmar còn đẩy cao nhịp độ trận đấu bằng những pha vào bóng quyết liệt.

Do đó, pha xử lý của Thanh Nhã được đánh giá góp phần làm giảm sự hưng phấn của đối thủ, đồng thời giúp đồng đội có thêm thời gian chỉnh đốn lại cự ly đội hình. Hàng thủ tuyển Nữ Việt Nam chơi kín kẽ và gần như chặn đứng mọi pha triển khai của đối phương.

Trận này, Thanh Nhã và đồng đội thắng thuyết phục Myanmar 2-0 để vào bán kết SEA Sames 33. Các cô gái thể hiện tinh thần thép trước áp lực từ 7.000 khán giả Myanmar. Đối thủ của tuyển nữ Việt Nam ở bán kết là Indonesia, trong khi Thái Lan giành ngôi đầu để gặp Philippines.

