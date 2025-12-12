Nữ tiền vệ cao 1,53 m 'làm chủ' trận Việt Nam - Myanmar

|
Chiều tối 11/12, đội tuyển nữ Việt Nam bước vào trận đấu quyết định để giành tấm vé đi tiếp tại SEA Games 33. Với tinh thần quyết tâm, các cô gái đã hoàn thành mục tiêu với thắng lợi 2-0.
Cầu thủ nổi bật của trận đấu là Ngân Thị Vạn Sự, nữ tiền vệ đã có màn trình diễn ấn tượng. Cô đóng góp một bàn thắng và nhiều lần đột phá ngay trước trước vòng cấm đối phương.
Phút thứ 8 của trận đấu, nhận của tạt của Trần Thị Duyên, Vạn Sự chọn điểm rơi chính xác, đánh đầu ghi bàn mở tỉ số.
Với chỉ hơn mười cổ động viên Việt Nam có mặt trên khán đài, tiếng hô vang khiêm tốn vẫn đủ sức tiếp thêm năng lượng cho toàn đội trong trận cầu buộc phải thắng. Phút 14, bàn thắng thứ 2 của tuyển Việt Nam được ghi bởi Bích Thùy.
Vạn Sự được chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận, kết quả xứng đáng với nỗ lực của cô gái. Sau trận, Vạn Sự chia sẻ: "Bác Mai Đức Chung đã cho chúng tôi tập tạt bóng và đánh đầu rất nhiều trước trận. Chính vì vậy mà tôi tự tin khi chọn điểm rơi, tranh chấp bóng bổng".
Huấn luyện viên trưởng tuyển nữ Việt Nam, Mai Đức Chung, cho biết trận đấu này ông bố trí Vạn Sự chơi cao hơn bình thường, để kéo đội hình lên tấn công bởi Việt Nam muốn đi tiếp thì bắt buộc phải thắng.
Dù bị dẫn trước hai bàn, Myanmar vẫn cố gắng dâng cao đội hình để tìm kiếm bàn rút ngắn. Thế nhưng, hàng thủ tuyển Nữ Việt Nam chơi kín kẽ và gần như chặn đứng mọi pha triển khai của đối phương.
Hơn 7.000 khán giả Myanmar phủ kín sân vận động Chonburi trong trận đấu với tuyển Việt Nam.
Những phút còn lại, tuyển nữ Việt Nam chơi thực dụng để bảo toàn kết quả. Thắng 2-0, tuyển nữ Việt Nam có 6 điểm sau ba trận với hiệu số (+8), giành ngôi đầu bảng.
Chia sẻ trong họp báo sau trận, ông Mai Đức Chung nói: "Bước vào sân Chonburi với rất đông khán giả Myanmar, đội tuyển nữ Việt Nam không áp lực mà lấy đó làm động lực để thi đấu hưng phấn hơn. Trước đó, các cầu thủ của tôi phải thi đấu ở những sân đấu rất vắng khán giả. Các em chỉ mong có khán giả đến sân".
Đối thủ của tuyển nữ Việt Nam ở bán kết sẽ là nữ Indonesia, trong khi Thái Lan đã giành ngôi đầu để gặp Philippines.
