Thủ môn Malaysia khóc nức nở khi thua U22 Việt Nam

Trước U22 Malaysia, U22 Việt Nam có lợi thế 7 ngày nghỉ và đội hình mạnh nhất. Nguyễn Đình Bắc tiếp tục là điểm sáng trong thế trận tấn công của đội bóng.
Đình Bắc là người kiến tạo bàn mở tỷ số của Nguyễn Hiểu Minh ở phút 11. Trận này, U22 Việt Nam phải thắng để tự định đoạt số phận.
Tiếp tục là Đình Bắc kiến tạo để Phạm Minh Phúc ghi bàn nhân đôi cách biệt sau đó đúng 11 phút. Anh đang đóng góp 100% trong cả 4 bàn của U22 Việt Nam tại giải (2 bàn, 2 kiến tạo).
Đinh Bắc được kỳ vọng lớn ở SEA Games này và đã thể hiện đúng với mong đợi. Trong thế hệ mới của U22 Việt Nam, anh nổi muộn hơn nhóm Khuất Văn Khang, Nguyễn Quốc Việt nhưng đang tiến bộ nhanh hơn cả.
Thời gian sau của trận đấu chứng kiến U22 Việt Nam dễ dàng áp đảo đối thủ, làm chủ thế trận và không cho U22 Malaysia cơ hội. Vai trò của những cầu thủ phòng ngự như Nguyễn Thái Sơn đã được thể hiện.
Lý Đức (số 3) là điểm sáng ở hàng thủ. Sau hai trận, U22 Việt Nam mới để thủng lưới 1 bàn, vào bán kết với tư cách đội đầu bảng B.
Thủ thành Zulhilmi Sharani của U22 Malaysia khóc nức nở sau trận. U22 Malaysia vẫn có thể đi tiếp nếu đứng đầu bảng xếp hạng các đội nhì. Hiện tại, họ đứng đầu bảng này với 3 điểm và cần chờ kết quả trận đấu giữa U22 Indonesia cùng Myanmar ngày mai.
