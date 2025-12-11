Thủ môn Malaysia khóc nức nở khi thua U22 Việt Nam

Đinh Bắc được kỳ vọng lớn ở SEA Games này và đã thể hiện đúng với mong đợi. Trong thế hệ mới của U22 Việt Nam, anh nổi muộn hơn nhóm Khuất Văn Khang, Nguyễn Quốc Việt nhưng đang tiến bộ nhanh hơn cả.