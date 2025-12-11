Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao SEA Games 33

Thủ môn Malaysia khóc nức nở khi thua U22 Việt Nam

  • Thứ năm, 11/12/2025 21:36 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Zulhilmi Sharani không giấu được những giọt nước mắt sau thất bại 0-2 trước U22 Việt Nam chiều 11/12, khiến cơ hội đi tiếp ở SEA Games của anh dần thu hẹp.

Thu mon Malaysia SEA Games anh 1

Trước U22 Malaysia, U22 Việt Nam có lợi thế 7 ngày nghỉ và đội hình mạnh nhất. Nguyễn Đình Bắc tiếp tục là điểm sáng trong thế trận tấn công của đội bóng.
Thu mon Malaysia SEA Games anh 2

Đình Bắc là người kiến tạo bàn mở tỷ số của Nguyễn Hiểu Minh ở phút 11. Trận này, U22 Việt Nam phải thắng để tự định đoạt số phận.
Thu mon Malaysia SEA Games anh 3Thu mon Malaysia SEA Games anh 4Thu mon Malaysia SEA Games anh 5Thu mon Malaysia SEA Games anh 6

Tiếp tục là Đình Bắc kiến tạo để Phạm Minh Phúc ghi bàn nhân đôi cách biệt sau đó đúng 11 phút. Anh đang đóng góp 100% trong cả 4 bàn của U22 Việt Nam tại giải (2 bàn, 2 kiến tạo).

Thu mon Malaysia SEA Games anh 7

Đinh Bắc được kỳ vọng lớn ở SEA Games này và đã thể hiện đúng với mong đợi. Trong thế hệ mới của U22 Việt Nam, anh nổi muộn hơn nhóm Khuất Văn Khang, Nguyễn Quốc Việt nhưng đang tiến bộ nhanh hơn cả.
Thu mon Malaysia SEA Games anh 8

Thời gian sau của trận đấu chứng kiến U22 Việt Nam dễ dàng áp đảo đối thủ, làm chủ thế trận và không cho U22 Malaysia cơ hội. Vai trò của những cầu thủ phòng ngự như Nguyễn Thái Sơn đã được thể hiện.
Thu mon Malaysia SEA Games anh 9

Lý Đức (số 3) là điểm sáng ở hàng thủ. Sau hai trận, U22 Việt Nam mới để thủng lưới 1 bàn, vào bán kết với tư cách đội đầu bảng B.
Thu mon Malaysia SEA Games anh 10Thu mon Malaysia SEA Games anh 11Thu mon Malaysia SEA Games anh 12Thu mon Malaysia SEA Games anh 13

Thủ thành Zulhilmi Sharani của U22 Malaysia khóc nức nở sau trận. U22 Malaysia vẫn có thể đi tiếp nếu đứng đầu bảng xếp hạng các đội nhì. Hiện tại, họ đứng đầu bảng này với 3 điểm và cần chờ kết quả trận đấu giữa U22 Indonesia cùng Myanmar ngày mai.

Phản ứng của HLV Malaysia khi thua trắng U22 Việt Nam

Ông Nafuzi Zain cho biết U22 Malaysia cố gắng thay đổi trong hiệp hai nhưng vẫn bất lực và chấp nhận thua 0-2 trước U22 Việt Nam tại bảng B SEA Games 33 tối 11/12.

4 giờ trước

U22 Việt Nam vào bán kết sau trận thắng thuyết phục Malaysia

Chiều 11/12, thầy trò HLV Kim Sang-sik đánh bại Malaysia 2-0 ở trận đấu cuối vòng bảng môn bóng đá nam SEA Games 33.

8 giờ trước

U22 Thái Lan thị uy sức mạnh trước Singapore

U22 Thái Lan thị uy sức mạnh bằng chiến thắng 3-0 thuyết phục trước Singapore tối 11/12, đưa chủ nhà SEA Games 33 vào bán kết với dáng dấp của ứng viên số một cho tấm HCV.

2 giờ trước

Minh Chiến

từ Bangkok

Thủ môn Malaysia SEA Games Thủ môn Malaysia Zulhilmi Sharani U22 Việt Nam U22 Malaysia SEA Games

Bình luận

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý