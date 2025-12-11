Phản ứng của HLV Malaysia khi thua trắng U22 Việt Nam

Ông Nafuzi Zain cho biết U22 Malaysia cố gắng thay đổi trong hiệp hai nhưng vẫn bất lực và chấp nhận thua 0-2 trước U22 Việt Nam tại bảng B SEA Games 33 tối 11/12.

Ông Nafuzi Zain thừa nhận học trò của mình thua kém đối thủ U22 Việt Nam. Ảnh: Minh Chiến.

“Chúng tôi đã thua. Đội đánh mất sự tập trung, có nhiều thể hiện chưa tốt, khiến chúng tôi không thể có được một trận hòa. Trong hiệp một, Malaysia để lộ nhiều khoảng trống. Hiệp hai, chúng tôi thay đổi, đội bóng trông khá hơn hẳn. Tôi hài lòng với màn trình diễn của học trò ở hiệp sau, chúng tôi cố gắng ghi bàn nhưng không thể”, ông Nafuzi Zain chia sẻ với truyền thông sau thất bại.

Trước U22 Việt Nam, đội trẻ Malaysia để thua khá sớm. Hai bàn thắng của Hiểu Minh và Minh Phúc ở nửa đầu hiệp một tạo cho U22 Việt Nam lợi thế quá lớn. U22 Việt Nam được tiếp tục làm chủ thế trận và duy trì tỷ số đó tới hết giờ.

HLV Zain tiếp tục: “Tôi biết rõ điểm mạnh của các bạn. Cầu thủ U22 Việt Nam có nhiều kinh nghiệm, nhiều người đã chơi bóng ở trình độ cao hơn, trình độ đội tuyển quốc gia. Họ nỗ lực hết mình, đầy quyết tâm và khát khao cống hiến. Nhưng tôi sẽ không so sánh cầu thủ của mình với họ. Chúng tôi vẫn hy vọng, chờ đợi kết quả các trận còn lại và mong có một chút may mắn để được đi tiếp”.

Sau trận này, U22 Malaysia khép lại vòng bảng với 3 điểm, tạm thời đứng nhất trong bảng xếp hạng các đội hạng nhì ở SEA Games. Họ sẽ phải chờ kết quả trận đấu giữa U22 Indonesia và Myanmar để biết mình có giành quyền vào bán kết không.

Về phần U22 Việt Nam, Đình Bắc và đồng đội đã giành ngôi đầu bảng B và có vé tới bán kết. Đội tuyển khác cũng vào bán kết là U22 Philippines.