Xôn xao hình ảnh suất ăn của tuyển futsal nữ Việt Nam

  • Thứ năm, 11/12/2025 17:03 (GMT+7)
  • 44 phút trước

Hình ảnh suất ăn dành cho các tuyển thủ futsal nữ Việt Nam tại SEA Games 33 đang gây tranh luận lớn trên mạng xã hội.

Suất ăn được cho là của tuyển nữ Việt Nam tại SEA Games 33.

Suất ăn được cho là do chủ nhà Thái Lan chuẩn bị gồm cơm trắng, ít thịt xào hoặc thịt gà chiên, một miếng trứng và vài lát dưa leo, tổng thể bị nhận xét là quá đơn giản, không tương xứng với chế độ dinh dưỡng dành cho VĐV thi đấu cường độ cao.

Nhiều bình luận tỏ rõ sự thất vọng: "Suất ăn ít quá", "VĐV ăn thế này chạy khởi động xong là đói", "Không bằng cơm của học sinh bán trú". Một số ý kiến cho rằng để đảm bảo thể lực, đoàn Việt Nam nên tự chuẩn bị thực đơn riêng cho các cầu thủ.

Dù câu chuyện suất ăn tạo ra làn sóng bức xúc, các CĐV hy vọng điều này không ảnh hưởng đến phong độ của đội, và mong rằng ban tổ chức sẽ nhanh chóng cải thiện chất lượng bữa ăn cho các VĐV.

Trong lúc suất ăn còn gây tranh cãi, đội futsal nữ Việt Nam vẫn giữ tinh thần chuyên nghiệp, hướng đến trận mở màn gặp Indonesia ngày 12/12 tại Nhà thi đấu Đại học Bangkok. Mục tiêu của thầy trò HLV là tập trung thi đấu từng trận, vượt qua vòng bảng rồi mới tính toán mục tiêu huy chương.

U22 Việt Nam 2-0 Malaysia: Hiểu Minh, Minh Phúc toả sáng

Lúc 16h ngày 11/12, thầy trò HLV Kim Sang-sik tạo lợi thế lớn trước Malaysia ở trận đấu cuối vòng bảng môn bóng đá nam SEA Games 33.

3 giờ trước

Phó Thủ tướng Thái Lan: 'Tôi cho lễ khai mạc SEA Games 10 điểm'

Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng giám sát ngành Du lịch và Thể thao Thái Lan, Đại úy Thammanat Prompao, khẳng định lễ khai mạc SEA Games 33 tối 9/12 tại Bangkok diễn ra thành công.

6 giờ trước

Tấm HCV không được tính vào bảng tổng sắp của đoàn Việt Nam

Trưa 11/12, Quàng Văn Minh xuất sắc đả bại võ sĩ Tan Yee Siang của Malaysia ở chung kết MMA hiện đại hạng 65 kg nam.

3 giờ trước

Tiết lộ về HLV Park Hang-seo

Mục Thể thao giới thiệu tủ sách về HLV Park Hang-seo. Ở đây, độc giả sẽ có cơ hội tìm hiểu những câu chuyện về nhà cầm quân người Hàn Quốc trong thời gian ông cùng bóng đá Việt Nam làm nên lịch sử ở những giải đấu khu vực Đông Nam Á, lẫn châu Á.

