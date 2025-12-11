Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Thể thao SEA Games 33

Tấm HCV không được tính vào bảng tổng sắp của đoàn Việt Nam

  • Thứ năm, 11/12/2025 14:52 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Trưa 11/12, Quàng Văn Minh xuất sắc đả bại võ sĩ Tan Yee Siang của Malaysia ở chung kết MMA hiện đại hạng 65 kg nam.

Văn Minh giành tấm HCV lịch sử cho MMA Việt Nam ở SEA Games. Ảnh: Dung Phương.

Tuy nhiên, môn MMA lần đầu xuất hiện tại SEA Games 33 dưới dạng biểu diễn. Do đó, tấm huy chương vàng của Văn Minh không được tính vào bảng tổng sắp huy chương. Dù vậy, màn trình diễn của các võ sĩ cho thấy tiềm năng phát triển rõ rệt của MMA Việt Nam.

Ở hạng 65 kg nam, Quàng Văn Minh trở thành tâm điểm khi áp đảo hoàn toàn đối thủ Tan Yee Siang (Malaysia) trong trận chung kết. Minh nhập cuộc chủ động, kiểm soát tốt nhịp độ và liên tục dồn ép khiến võ sĩ Malaysia không thể xoay chuyển tình thế.

Chiến thắng thuyết phục giúp anh nhận mức thưởng nóng lên tới 200 triệu đồng từ Liên đoàn MMA Việt Nam. Đây là phần thưởng ghi nhận nỗ lực lẫn ý nghĩa lịch sử trong lần đầu MMA Việt Nam góp mặt ở sân chơi khu vực.

Trước đó, ở hạng 54 kg nữ, Dương Thị Thanh Bình thi đấu kiên cường nhưng thua Wulan của Indonesia trong trận chung kết. Dù dừng lại ở ngôi á quân, Thanh Bình vẫn để lại dấu ấn với lối đánh kỹ thuật, bản lĩnh và tinh thần thi đấu sòng phẳng.

SEA Games 33 đánh dấu lần đầu môn MMA (võ tự do) xuất hiện, theo đề xuất của nước chủ nhà Thái Lan. Việc không tính huy chương khiến môn này mang tính trình diễn, nhưng vẫn được coi là bước đệm quan trọng để MMA tiến gần hơn tới việc trở thành môn thi đấu chính thức.

Những gì các võ sĩ MMA Việt Nam thể hiện tại SEA Games 33, từ sự tự tin, khát khao cho đến sự trưởng thành trong kỹ chiến thuật, cho thấy bộ môn này đang đi đúng hướng và xứng đáng nhận được nhiều sự đầu tư hơn nữa trong thời gian tới.

