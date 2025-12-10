Đào Hồng Sơn: 'Thua VĐV nước chủ nhà là chuyện chắc chắn'
Chia sẻ sau trận thua trước VĐV nước chủ nhà Thái Lan, Đào Hồng Sơn (VĐV Jiu-jitsu) cho biết, anh đã thi đấu hết mình. Việc thua trước chủ nhà ở SEA Games 33 là chuyện chắc chắn.
VĐV Jiu-jitsu Đào Hồng Sơn - nhà vô địch thế giới năm 2022, hai lần liên tiếp vô địch SEA Games (31 và 32) để thua VĐV Thái Lan ngay trận đầu tiên ở hạng cân nam dưới 60 kg.
Trưa 10/12, đại diện tuyển Taekwondo Việt Nam bức xúc khi Nguyễn Trọng Phúc, Trịnh Thị Kim Hà giành huy chương bạc nội dung quyền biểu diễn đôi nam nữ.
Phụng Mùi Nhình VĐV Jujitsu khóc nức nở khi thua võ sĩ chủ nhà Thái Lan Singchalad Nuchanat ở chung kết hạng cân 52kg nữ.
Rạng sáng 10/12, lượt trận thứ 6 vòng phân hạng Champions League diễn ra với nhiều trận đấu hấp dẫn.
Tối 8/12, tuyển nữ Việt Nam thua Philippines với tỷ số 0-1 ở phút cuối thuộc bảng B môn bóng đá nữ SEA Games 33.
Tối 8/12, Nguyễn Thị Thanh Nhã sút bóng chạm tay cầu thủ Philippines trong vùng cấm nhưng trọng tài không cho tuyển nữ Việt Nam được hưởng phạt đền.
Rạng sáng 9/12, Bruno Fernandes lập cú đúp giúp MU thắng đậm Wolves 4-1 thuộc vòng 15 Premier League 2025/26.
Rajamangala là sân vận động quốc gia của Thái Lan, nơi diễn ra các trận đấu bóng đá tại SEA Games 33. Công tác chuẩn bị đang được hoàn tất những khâu cuối cùng vào sáng 9/12.
Chia sẻ sau khi giành tấm huy chương đồng đầu tiên cho Thể thao Việt Nam tại SEA Games 33, cặp đôi Hồng Ngọc - Ngọc Bích của tuyển ju-jitsu cho biết vì sợ ma nên quyết định mang hình ảnh "cương thi" lên biểu diễn.
Cặp đôi Hồng Ngọc - Ngọc Bích giành tấm huy chương đồng đầu tiên tại SEA Games 33 cho Đoàn thể thao Việt Nam ở môn Ju-jitsu, nội dung biểu diễn nữ, sáng 10/12.